El goleador que priorizó ser empresario vuelve al fútbol por sus hijos

Jorge Alejandro Tanque Castro vuelve al fútbol. El delantero que fue a la Copa del Mundo juvenil de Egipto 2009 y además se convirtió en figura importante del Saprissa en la segunda década de los 2000 decidió acabar con la pausa en su carrera. Lo hizo porque, con un contrato muy particular, encontró la forma de beneficiar a sus hijos por medio del balompié.

Castro jugará la próxima temporada de la Liga de Ascenso con Fútbol Consultants, plantel con el que negoció de una forma poco común, ya que el beneficio económico quedó de lado en favor de otros beneficios no menos importantes en la vida del atacante de 34 años.

Los pequeños entraron en la negociación del futbolista y por eso estarán becados mientras el deportista pertenezca a Consultants, ya sea como jugador o como parte de la organización.

La entidad deportiva tiene un convenio con la institución escolar Amadita, una de las más reconocidas del norte de San José; se trata de una escuela bilingüe, la cual también está muy inclinada hacia el deporte, por lo que los pequeños tendrán la oportunidad de continuar su desarrollo integral en este lugar.

Matteo de siete años, Fabrizio de cinco y Constanza de siete meses tendrán la oportunidad de desarrollarse académicamente al más alto nivel gracias a la visión de su padre, quien preponderó impulsarlos educativamente por medio de su talento deportivo.

“Sí, es cierto que voy de nuevo de regreso gracias a José Luis Rodríguez de Fútbol Consultants. Yo había parado por el claro deseo de impulsar nuestros negocios; sin embargo, hace tres meses me sentí ya preparado para volver y los negocios han alcanzado un nivel de estabilidad importante, por lo que me parece que es un buen momento”, afirmó.

“Ahora me llegó una oportunidad muy buena en la que pude amarrar un contrato más humano, diría yo. Al final la educación es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y sin duda si podemos impulsarla para que sea de excelente calidad, pues es lo más satisfactorio para uno como papá”, añadió.

El Tanque regresa al balompié a los 34 años y con la idea de jugar por lo menos durante cinco años más, aunque de entrada el contrato que firmará será por año y medio con beneficios más allá de un monto económico.

Según el atacante, una situación primordial para él tomar buenas decisiones es que ha visto su carrera desde un punto de vista empresarial.

“Yo le puedo decir que mi experiencia con la segunda profesión me ha permitido ver oportunidades en el fútbol que tal vez otros no ven. La verdad es que sí me ha influido muy fuerte la faceta de empresario y creo que la he podido explotar de la mejor manera”, explicó.

Jorge Alejandro en su primera etapa como jugador militó en el Saprissa, Herediano y Grecia, entre otros equipos de la máxima categoría; también estuvo en la Liga de Ascenso con Sporting F.C.

Un pilar fundamental en las decisiones del ariete es la familia que formó con su esposa Estefanía Salazar.

“Eso me tiene muy tranquilo, yo sé el apoyo que tengo a la par mía, nos entendemos muy bien en cada una de las decisiones que tomamos y además nos apoyamos. Yo no voy a abandonar mi faceta como empresario, pero sé que ahora que regreso al fútbol tengo claro que debo volver a descansar y administrar mejor mis días y en eso mi familia será clave”, acotó.

Castro y su familia cuentan con una cafetería - restaurante, una compañía estilo Catering Service y además se adentraron en el mundo de la joyería con un punto de venta en el centro comercial Paseo de las Flores.

“La empresa madre, Mat Services, ha ido creciendo poco a poco y hemos ido cuidándola. Ahora entramos fuertes también con la joyería y seguimos sumando, pero también sentí el deseo de hacer lo que más me gusta, me volvió la pasión y eso no me lo puedo negar, siempre y cuando también sea beneficioso para los míos”, concluyó.