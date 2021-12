Delantero aficionado al Saprissa ve a su hijo amar los colores de Alajuelense

Para nadie es un secreto que el delantero Jorge Alejandro Tanque Castro es saprissista de corazón. Aunque ha tenido que vestir la camiseta de Herediano, y Cartaginés, entre otros, lo cierto es que el artillero nunca ha escondido su cariño por la morada.

Sin embargo, al atacante le tocó vivir una situación particular con su hijo menor, Mateo, quien a sus seis años es un amante de la Liga Deportiva Alajuelense, archirrival deportivo de los saprissistas.

De hecho, Mateo ya tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la Liga y hasta conoció el Centro de Alto Rendimiento erizo donde pudo compartir con algunos jugadores del primer equipo, como Marcel Hernández y Miguel Ajú.

Pero, ¿cómo el hijo de un futbolista de sangre morada como el Tanque terminó amando los colores de la acera del frente?

“La historia fue que un vecino del condominio en el que nosotros vivimos que se llama Nico tenía un uniforme de la Liga y Mateo en ese entonces le gustaba coleccionar uniformes, entonces cuando conoce a Nico resulta que el papá de Nico es liguista y ya lo comienza a influenciar”, contó.

“Luego se vino un partido contra la Liga yo jugando con Grecia y yo me llevo a Mateo porque era en el Morera Soto, cuando él va conmigo al final está en el palco con los hijos de Marco Ureña y Marco los lleva a la cancha a que mejengueen un rato, entonces como jugó ahí Mateo se sintió muy sorprendido y vivió un sueño. Ahora cada vez que yo juego contra la Liga Mateo se pone muy feliz”, acotó.

Jorge Alejandro explicó que el hecho que terminó de inclinar la balanza a favor de la Liga en su hijo fue un regalo que recibió en la última Navidad.

“La camiseta fue el regalo de Navidad de este año y viene firmada por Giancarlo Pipo González, de hecho Pipo hasta la compró y todo y se la firmó. Yo con Giancarlo hice una muy buena amistad en Noruega y me hizo el favor de conseguirme esta camiseta, al final hasta un video le hizo y lo influenció todavía más”, expresó entre risas.

Aunque parezca contradictorio toda esta cercanía que ha tenido con los colores rojinegros, Mateo no lo ha tenido con Saprissa.

“Yo me fui hace muchos años de Saprissa y más bien él me ha visto anotarle a Saprissa, además no ha estado en el estadio y en ningún lado, entonces yo creo que por ahí me lo convencieron a ser liguista”, detalló.

Jorge Alejandro no se cambia por nadie al ver la sonrisa de su hijo cuando visita el CAR o se da cuenta que su papá enfrentará a la Liga, por lo que no tiene ningún inconveniente y por el contrario apoya al máximo a Mateo.

“Yo como papá lo apoyo, lo incentivo, él es muy fiebre, él no tiene pijamas sino uniformes deportivos. A él a diferencia del menor sí le gusta mucho el fútbol, tiene noción del juego, tiene pegada, sabe bien cómo jugar pese a su edad, entonces eso es lo importante”, dijo.

Curiosamente, el hijo mayor del jugador forma parte de una escuela de fútbol saprissista, pero está claro que su ilusión y cariño son por Alajuelense.

Así es como un jugador de corazón morado vio a su hijo hacerse liguista.