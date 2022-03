Exdelantero de Saprissa y Herediano frena su carrera para completar su sueño de ser empresario

Jorge Alejandro Castro junto a su esposa Estefanía Salazar viven muy felices el proceso de apertura de su nuevo local. Fotografía: Cortesía

Muchas veces los futbolistas dejan de lado el estudio o trabajos ordinarios para completar su sueño de ser deportistas, sin embargo siempre hay excepciones. Por ejemplo, un jugador que estuvo en Saprissa y Herediano, quien además fue mundialista menor en Egipto 2009, puso un alto en el fútbol para seguir una inspiración que tenía.

Jorge Alejandro ‘Tanque’ Castro decidió frenar su carrera como jugador profesional por seis meses, esto con la clara intención de chinear su ‘bebé’ empresarial: Mat Services. Esta es una empresa que nació en el 2017 como un emprendimiento familiar, pero que con el tiempo ha ido creciendo.

Castro y su esposa, Estefanía Salazar, decidieron que era el momento de ir más allá, por lo que unieron su servicio de ‘comida por encargo’ con un restaurante - cafetería que está próximo a inaugurarse, en Trejos Montealegre, en Escazú.

No fue que el ariete no tuvo opciones en la Primera División, de hecho le salió un claro interés del Municipal de Pérez Zeledón, pero él confesó que necesitaba un respiro y además que sentía que su corazón lo llamaba a desarrollarse en su otra pasión: la cocina.

“Estoy en pausa activa, me mantengo en la parte de atleta. Pero estoy de lleno en que esto prospere y que la gente se sienta acogida si viene acá, dejamos que fluyera la nueva idea que tuvimos y acá estamos. Fue una decisión muy propia, personal, no le pregunté a nadie, no pedí asesoría, fue muy mía. El fútbol desde que tengo memoria lo he practicado, lo he jugado, me ha ido bien, me ha tocado vivir las mieles y los momentos difíciles, tengo 15 años de carrera y también es bueno respirar un poco”, declaró Castro.

Cualquiera pensaría que la vida del futbolista es 100% color de rosa, pero el delantero añadió al respecto:

“Puedo seguir jugando seis años más, pero ¿cómo está la parte mental?, empecé a reflexionar y encontré que quería desarrollarme por completo en el emprendimiento, por ahí el fútbol el deporte es muy celoso y si no estás al 100 no vas a rendir en la élite, me quise enfocar en el proyecto y decidí por un asunto propio de realización personal”, pronunció.

Comunicar la decisión a su círculo cercano no fue sencillo. Su esposa siempre lo ha respetado y su hijo menor, prácticamente no se da cuenta, pero el que sí tuvo un ‘encontronazo’ fue su pequeño mayor: Mateo.

“A Mateo sí le pegó mucho porque me dijo que quería verme jugando, yo le dije que el fútbol iba a estar muy de cerca. Mateo es súper liguista y yo tengo gran relación con jugadores de la Liga como Pipo, Venegas, entonces espero que siga cerquita del fútbol aunque papá ya no esté ahí por un tiempo”, añadió.

Otro punto que inclinó fuertemente la balanza para que el jugador tomara esta decisión fue que acaban de enterarse que tendrán una nueva integrante en la familia, están a la espera de una niña.

“Estamos muy emocionados, los dos varones que tenemos son maravillosos, estamos muy agradecidos. Estamos que no cabemos, llega en un momento que no estaba planeado, pero Dios respalda, la verdad eso pesó al final porque cuando hay niños en un hogar, los niños quieren la figura paterna cerca y pues yo quiero estar con ellos”, detalló.

El nuevo proyecto de Mat Services tiene a Jorge y su esposa con la ilusión a tope.

“Soy hombre de negocios, soy inquieto y me gusta conocer gente, caminar en la calle. Nosotros esperamos abrir el martes de la siguiente semana, pero queremos que todo funcione bien. Pasamos posteando todo el tiempo entonces que estén atentos a las redes para que nos sigan”, relató.

Aunque Jorge Alejandro decidió salirse del deporte para así impulsar el emprendimiento, él es enfático en que el alma de su empresa es su compañera de vida.

“La pieza fundamental es Estefanía que es mi esposa, juntos hacemos un muy buen equipo, desarrollamos planes, estudio de mercado, nos hemos complementado. Nosotros la clave definir un norte, fijar un plan y levantarse con entusiasmo todos los días. Somos padres de familia, tenemos esos motores, darles a ellos una herencia material y física y las habilidades para que pueden ir a desarrollándose”, finalizó.

El Tanque Castro no celebrará en los estadios por un tiempo; no obstante ahora contrario a la mayoría de jugadores decidió dejar el fútbol para realizarse lejos de una cancha. El goleador apostó por el anhelo que siente desde hace tiempo en su interior.