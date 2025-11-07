Fútbol

Dirigente de Guanacasteca justifica administración de estadio público sin tener contrato: dice que son ‘custodio emocional’

Uno de los líderes de Guanacasteca, Leonardo Cova, defendió el compromiso de la ADG con el estadio Chorotega de Nicoya

Por Esteban Valverde
Leonardo Cova es muy sincero sobre la situación de Guanacasteca.
Leonardo Cova en el estadio Chorotega de Nicoya, al fondo Jorge Arias (presidente de la ADG), y a la par otra persona no identificada. (LEONARDO HERNANDEZ/Facebook ADG)







ADGGuanacastecaLeonardo Cova
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

