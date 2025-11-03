Delantero del Olimpia terminó en el hospital luego de partido ante Alajuelense donde sufrió una extraña fractura

Jerry Bengtson, delantero hondureño que juega actualmente en el Olimpia de Honduras y militó en el pasado en el Saprissa, asustó a todos la madrugada del viernes anterior; sobre todo porque hubo que recurrir a atención médica urgente luego del partido contra Alajuelense, en el que los manudos eliminaron a los catrachos.

Este domingo, en una entrevista con Diario Diez de Honduras, el médico del Olimpia, Alfredo Pineda, dio a conocer lo que sucedió con el delantero y explicó que el jugador quedó internado.

Toda la situación tuvo su raíz en una jugada en la que Bengtson chocó con Guillermo Villalobos y sufrió un fuerte golpe en su tráquea.

“Jerry al minuto 15, sufrió un traumatismo al pelear una pelota con el antebrazo de uno de los defensas en el cuello, esta lesión le produjo una fractura de tráquea pequeña. Gracias al Señor que le permitió terminar el partido. Jerry jugó con esa lesión, él se reportó, lo revisé y me dijo que tenía malestar y dolor, nada más. Siguió jugando casi hasta el final del partido cuando se cambió”, recordó el galeno.

No obstante, el delantero decidió salir hacia su casa, donde comenzó la crisis que lo llevó al hospital.

“Él me llamó a las 12:10 de la noche, cuando llegué a mi casa lo llamé y me dijo que tenía dolor, estaba disfónico, casi no escuchaba bien su voz, con mucho dolor. Me llamó la atención al decir que cuando se apretaba el cuello sentía como si se arrugara papel. Eso es un signo del enfisema pulmonar, ósea oxígeno fuera de los tejidos, por lo que le dije que había que recurrir a atención médica lo antes posible”, agregó el doctor.

Jerry Bengtson recibió atención en un hospital hondureño, donde lo trataron y esperan darle de alta en 72 horas, esto con el fin de evitar infecciones en la zona que está fracturada.

El exjugador del Saprissa asustó a todos en Olimpia, ya que tuvo una lesión poco común que necesitaba intervención médica rápida, como al final sucedió.