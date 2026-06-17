Fútbol

De ensueño: conozca la aficionada que ganó el premio de ir a todos los Mundiales

Lo que comenzó con un cupón dentro de una promoción terminó convirtiéndose en una aventura de casi tres décadas recorriendo los Mundiales de fútbol

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Por Esteban Valverde
El Diario El Tiempo informó sobre la historia de la ecuatoriana que va a todos los mundiales.
El Diario El Tiempo informó sobre la historia de la ecuatoriana que va a todos los mundiales. (El Tiempo/El Tiempo)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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