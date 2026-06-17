De ensueño: conozca la aficionada que ganó el premio de ir a todos los Mundiales

El Diario El Tiempo informó sobre la historia de la ecuatoriana que va a todos los mundiales.

En Ecuador se conoció una de esas historias que parecen sacadas de una película. Una aficionada ganó en 1998 un concurso de Coca-Cola que le otorgó el derecho de asistir a todas las Copas del Mundo desde entonces, por lo que ya acumula ocho mundiales en su historia.

La información fue reportada por CNN y replicada por el diario El Tiempo de Colombia, medio que profundizó en varios detalles del caso.

La protagonista es María del Jesús Pinargote, una ecuatoriana de 65 años.

“Se compraba la gaseosa en botella de vidrio, la tapa venía premiada y nos daban un vaso. Uno canjeaba el vaso y ahí le entregaban un cupón”, recordó en declaraciones a CNN.

El 14 de junio de 1998, la ecuatoriana recibió una llamada que le confirmó que había ganado el premio mayor. Aunque inicialmente se mostró incrédula, fue su esposo quien se encargó de verificar la información.

“Me dijeron que había salido favorecida con el premio de viaje de por vida a los mundiales y yo no lo creía. Después mandé a mi esposo para que investigara bien cómo era y me dijo que sí, que me había ganado el viaje de por vida”, recordó.

Desde entonces, Pinargote ha disfrutado de las Copas del Mundo de 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y actualmente la de 2026.

Habitualmente, la ecuatoriana viajaba acompañada por su esposo. Sin embargo, tras su fallecimiento, ha asistido a los torneos junto a su hermana o una cuñada.

Según la publicación de El Tiempo, en Perú también hubo un ganador de este concurso, aunque no existen mayores registros públicos sobre su historia.