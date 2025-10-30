Fútbol

¡Como en Fórmula 1! Dos aficionados podrán llegar en helicóptero a la final del Campeonato Nacional de Automovilismo

Este domingo 2 de noviembre se corre la Copa Economy: 200 Kilómetros Costa Rica, última fecha del Campeonato Nacional, y dos aficionados llegarán en helicóptero

Por Juan Diego Villarreal
07/09/2025 La Guacima Alajuela, Circuito automovilismo Star Cars Parque VIVA, cuarta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo Motorola, Gran Premio Tactikos. Fotografía: Marvin Caravaca.
El piloto Alejandro Muñiz, en su carro número 68, buscará el tricampeonato de la categoría GT3, en la Copa Economy: 200 Kilómetros Costa Rica, este domingo 2 de noviembre. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

