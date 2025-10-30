¡Como en Fórmula 1! Dos aficionados podrán llegar en helicóptero a la final del Campeonato Nacional de Automovilismo

El piloto Alejandro Muñiz, en su carro número 68, buscará el tricampeonato de la categoría GT3, en la Copa Economy: 200 Kilómetros Costa Rica, este domingo 2 de noviembre.

Vivir la experiencia de arribar en helicóptero a un autódromo para presenciar una competencia de automovilismo ya no será exclusivo de los fanáticos de la Fórmula 1.

Dos aficionados costarricenses tendrán la oportunidad de sentirse como celebridades al llegar en helicóptero al Circuito Starcars.com del Parque Viva este domingo 2 de noviembre, cuando se dispute la final del Campeonato Nacional de Automovilismo Motorola 2024, Copa Economy: 200 Kilómetros Costa Rica.

La dinámica es sencilla: basta con adquirir la entrada en la plataforma www.passline.com, con precios desde los ¢5,000.

De acuerdo con la organización Costa Rica Racing League (CRRL), los dos ganadores de la promoción recibirán el traslado hasta el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, desde donde despegará el helicóptero a las 9:45 a.m. para estar presentes en el Race Parade o presentación oficial de los corredores de la Copa Economy: 200 Kilómetros Costa Rica.

Asimismo, al finalizar la competencia, la organización coordinará su salida del evento en el Parque Viva.

Los nombres de los ganadores se anunciarán este viernes 31 de octubre a través de las redes sociales de la Costa Rica Racing League (CRRL) en Instagram y Facebook.

Durante esta última jornada del Campeonato Nacional de Automovilismo se definirán los campeones nacionales en las categorías TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, GT1, GT2, GT3 Spec y ST, en un escenario ideal para que los mejores pilotos del país demuestren su destreza y velocidad en busca de la gloria del campeonato.

Los aficionados al automovilismo también podrán disfrutar de una jornada especial con la participación del piloto invitado Juan Armengol, destacado competidor del Campeonato de Fórmula Mazda de Guatemala, y del reconocido locutor guatemalteco Iván Bobadilla, quien se unirá al equipo de transmisión junto al costarricense Miguel Avendaño.

En la categoría GT3, el líder actual Alejandro Muñiz llegará con 135 puntos, decidido a sellar su título en una de las divisiones más disputadas del campeonato.