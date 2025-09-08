Dupla de André Solano y Sergio Solís dominan bajo la lluvia penúltima fecha del Campeonato de Automovilismo

La dupla de Sergio Solís y André Solano, a bordo del Porsche 991.1 Cup (color rojo), dominó la categoría GT2: Le siguen Dean Paquette y Marlon Bolaños.

En una exhibición bajo la lluvia, la dupla conformada por los pilotos Sergio Solís y André Solano, a bordo del Porsche 991.1 Cup del equipo SyS, fue la mejor de la categoría GT2 en la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio Tactikos.

La jornada, donde la lluvia fue la invitada desde tempranas horas, estuvo marcada por una serie de incidentes en el circuito starcars.com del Parque Viva, lo que la convirtió en una de las más emocionantes de la temporada.

Aunque en la penúltima fecha aún no hay campeones definidos, la demostración de Solís y Solano, junto a Alejandro Muñiz en la categoría GT3, aumentó sus posibilidades de alcanzar el título en la última jornada, la cual se disputará bajo el formato de endurance o resistencia, el 2 de noviembre, con la quinta fecha del campeonato.

Alejandro Muñiz, de la escudería Economy (68), se consolidó en la primera posición de la categoría GT3, a falta de una fecha para cerrar el campeonato. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

André Solano, quien en las calificaciones del pasado viernes 5 de setiembre impuso un récord en el circuito para la categoría GT2 al cronometrar 56 segundos y 671 milésimas, tomó el control del Porsche de la escudería SyS en la segunda largada, asegurando el liderato pese a la lluvia y la pista mojada.

“Tuvimos problemas en la caja de cambios durante el primer heat, pero logramos llevarnos la victoria. El carro se acopló muy bien a la pista, por lo que considero que se puede bajar aún más el tiempo; sin embargo, en las condiciones lluviosas era muy difícil repetirlo”, manifestó Solano.

En la categoría GT2, el podio lo completaron Dean Paquette y Marlon Bolaños, quienes también finalizaron bajo la lluvia en su última salida a pista.

En una situación insólita, la motocicleta de Ivan Sala y Guillermo Casas (moto negra) se engancharon. Sala tuvo que salirse de la pista para evitar un accidente, mientras Campos cayó en la pista. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Alejandro Muñiz lidera la GT3

Mientras tanto, en la categoría GT3, el piloto Alejandro Muñiz reafirmó su dominio absoluto del campeonato al ganar las dos series.

En el segundo heat, Muñiz debió recurrir a su experiencia y serenidad, ya que tras liderar en las primeras vueltas perdió posiciones hasta caer al cuarto lugar.

No obstante, en el cierre de la competencia retomó el liderato para quedarse con la victoria. A él, de la escudería Economy, lo acompañaron en el podio Brayan Soto y Jeyron Chaves.

Por su parte, en la categoría ST, el joven Andrés Gómez volvió a demostrar consistencia y rapidez al adjudicarse la victoria, superando a Steven Segura y a la dupla Gonzalo Pardo / Kenneth Benavides.

El Parque Viva se llenó de espectadores, que llegaron a presenciar la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

En la reñida categoría GT3 Spec, la emoción se mantuvo de principio a fin con Luis José Marín y Erick Brenes como protagonistas, intercambiando posiciones vuelta tras vuelta. Finalmente, Brenes cruzó primero la meta, seguido por Marín, mientras que la tercera posición fue para Sergio Solís.

En la categoría TC1, el ganador fue Daniel Alfaro, escoltado por Andrés Zeledón y Johan Hernández.

En cuanto al AMA Superbike, la lucha por el título en los 1000 cc está centrada en Iván Sala, quien se impuso en la primera largada de la fecha, junto al líder de la categoría, el español Guillermo Casas.

En el segundo heat ocurrió un hecho increíble: las motocicletas de Sala y Casas quedaron enganchadas tras una colisión.

Casas cayó de su moto en la pista y Sala salió del circuito con las motocicletas rodando hasta detenerse fuera. Esta situación fue aprovechada por Heiner Herrera, quien se dejó la victoria, seguido por Casas y Sala, tras reintegrarse a la carrera.