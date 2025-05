César Alpízar anuncia cuáles serán las claves para imponerse a Alajuelense en el estadio Morera Soto

El técnico del Puntarenas FC, César Alpízar, no claudica en su afán de llevar al equipo a la final de la segunda fase, más allá de que en el primer duelo empataron 0-0 ante Alajuelense, en el juego de ida del Torneo Clausura 2025, disputado en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas.

Alpízar y el cuadro porteño enfrentarán sin complejos el compromiso de vuelta en el estadio Alejandro Morera Soto, este miércoles 14 de mayo, a partir de las 6:45 p. m.

Al no tener nada que perder y, por el contrario, con la oportunidad de escribir su propia historia, el capitán del equipo naranja asegura que pretenden dar un buen espectáculo y pelear la serie hasta el final, jugando al fútbol con la ilusión de darle una alegría a la afición porteña.

¿Qué podemos esperar del Puntarenas FC al jugar en Alajuela, en una cancha de mayores dimensiones y con la afición en contra? Copiado!

Creo que no es una novedad para nosotros, ya hemos enfrentado situaciones similares. ¿Qué puede esperar la afición? Un equipo aguerrido, que va a buscar el partido, que jugó buen fútbol durante 22 fechas y no vamos a ser la excepción en este encuentro.

¿Cómo se trabajó la parte mental y emocional al estar jugando fuera del Lito Pérez desde hace más de tres semanas? Copiado!

La última vez que jugamos en el estadio Alejandro Morera Soto nos fue bien (empate 0-0). Fue un buen partido y dimos un gran espectáculo. Hemos disputado los últimos partidos como visitantes y no es algo nuevo para nosotros. El equipo está concentrado, motivado. Creo que jugar una semifinal y estar a las puertas de una final es una gran motivación, considerando lo que nos estamos jugando.

Con tan poco tiempo entre un partido y otro, y el tener que viajar ida y vuelta a Puntarenas, ¿qué tanto se puede corregir? Copiado!

La verdad, muy poco. Son solo dos días de recuperación. Salimos dos veces en esta semifinal en tres días, lo cual es sumamente complicado no solo para nosotros, sino para cualquier equipo en nuestra situación. Obviamente, el calendario es muy ajustado y eso no debería ser lo correcto. Fisiológicamente, no favorece al espectáculo, pero es la situación que tenemos y debemos afrontarla haciendo lo mejor posible.

¿Qué versión del Puntarenas FC podremos observar en el estadio Morera Soto? Copiado!

Para cualquier equipo del mundo es difícil mantener la constancia durante toda una temporada en un nivel alto. Nosotros pasamos por momentos complicados, pero creo que cerramos bien, y en los últimos tres partidos lo hicimos de buena manera, con un gran volumen de juego. Este partido no será la excepción. Estamos disfrutando este momento y vamos a ir por el título.

El juego de ida fue muy físico, muy friccionado. ¿Qué puede cambiar para el duelo de vuelta en el estadio Morera Soto? Copiado!

Será un partido cerrado, de pocos goles. Es una semifinal muy táctica, donde el que cometa un error tomará la ventaja. No creo que sea un encuentro abierto por parte de ambos equipos, porque nos estamos jugando muchísimo. Lo más importante es que será un buen espectáculo para el público.

¿Puede sacar algún tipo de ventaja el PFC al jugar en el estadio Morera Soto? Copiado!

Por supuesto. Siempre es motivante jugar en una cancha natural y en un escenario como el de Liga Deportiva Alajuelense, lo cual nos permite hacer un buen fútbol. Creo que Puntarenas FC ha intentado jugar bien en todas las canchas, y hacerlo en una gramilla como la de Alajuela va a beneficiar el espectáculo.

Más allá del resultado, ¿qué sensaciones le deja haber dirigido su primer torneo en la Primera División y llevar al equipo a semifinales? Copiado!

Más allá del buen momento y del gran torneo que hemos tenido, Dios me ha bendecido con un excelente grupo de trabajo, tanto en el cuerpo técnico como en la parte administrativa. Los jugadores se han entregado al máximo. Pero seguimos ilusionados con buscar el torneo y con seguir compitiendo.

Desde el inicio del campeonato, nuestro objetivo fue ser protagonistas, darlo todo, y hasta el día de hoy lo hemos hecho partido a partido. Estoy feliz, sumamente contento con lo vivido, ilusionado y con la ambición al tope para los partidos que vienen y para el próximo torneo.

Le tocó enfrentar dos versiones de Alajuelense: la dirigida por Alexandre Guimarães y la de Óscar “Machillo” Ramírez. ¿Cuál es la mayor diferencia entre ambos? Copiado!

Alajuelense es una gran institución. Más allá de que sea dirigida por don Alexandre o don Óscar, es un equipo grande, con historia, y que está obligado a ganar el título en todos los torneos. No importa quién esté al mando, su obligación es siempre ganar. Nosotros vamos a ir a buscar el partido. Más allá de analizar las diferencias entre uno y otro, debemos enfocarnos en hacer bien las cosas, contrarrestar lo que hace bien Alajuelense y enfocarnos en lo positivo.

¿Qué tan importante ha sido el apoyo de la afición, que los acompaña a todas partes a pesar de no jugar en casa? Copiado!

Todos los equipos tienen sus fortalezas institucionales, y nosotros tenemos ese plus. En Puntarenas contamos con una afición extraordinaria, es envidiable. Nunca nos abandonaron, ni siquiera en los momentos difíciles. Hoy estamos compitiendo por un título y sabemos que ellos estarán ahí con nosotros. Tener el apoyo de nuestro pueblo es muy importante.