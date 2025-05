Héctor Trejos le reclamó al arquero de Alajuelense Washington Ortega una acción que no le gustó

El gerente del Puntarenas FC, Héctor Trejos, al finalizar el compromiso entre los porteños y Alajuelense, correspondiente al primer partido de la semifinal del Torneo Clausura 2025, con empate 0-0, no dudó en reclamar al portero de Alajuelense, Washington Ortega, por una acción que no le pareció adecuada.

El dirigente, quien estaba sentado en la gradería del estadio Ernesto Rohrmoser, ingresó a la cancha apenas el árbitro Adrián Chinchilla dio por concluido el compromiso, para recriminarle al guardameta una jugada que, a su parecer, no debió ocurrir y consideró inapropiada, y así se lo hizo saber de manera respetuosa.

“Fue una observación que le hice. En un momento del partido, él sacó el balón hacia el sector de la gradería donde estaba nuestra afición y golpeó a una muchacha. Sacó la bola con fuerza, y sentí que fue una acción contra la afición porteña. Por eso le hice la observación al portero cuando abandonaba el terreno de juego”, expresó Trejos.

Héctor Trejos afirmó en Tigo Sports, que todo se dio en buenos términos y que la reacción del guardameta de Alajuelense fue sincera.

“Le expresé que tenía mil formas de sacar el balón. Podía hacerlo con la mano o de otra manera, lanzarla hacia un lado. Me pareció que no era necesario actuar de esa forma. Se lo dije con mucho respeto, y él me respondió también con respeto y me dio su punto de vista. Todo terminó bien”, indicó Trejos.

Desde su gestión como gerente deportivo, Héctor se ha caracterizado por ser muy cercano a la afición, sentándose en la gradería junto a los seguidores del PFC para conocer sus opiniones y defender sus derechos.