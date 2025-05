Delantero del Puntarenas FC se queja de que los defensas de Alajuelense pasaron agrediéndolo

El delantero mexicano del Puntarenas FC, Miguel Ángel Sansores, se quejó de que los defensores de Alajuelense lo agredieron durante todo el partido con pellizcos y arañazos, los cuales mostró en la transmisión de Tigo Sports.

En el primer partido de la semifinal del Torneo Clausura 2025, Sansores tuvo que enfrentar a Guillermo Villalobos y Alexis Gamboa, con quienes se encaró en múltiples ocasiones dentro del área y con quienes hubo faltas mutuamente.

La denuncia del atacante azteca incluso fue respaldada por el departamento de prensa del conjunto porteño, que envió fotografías donde se evidencian los moretones provocados por las faltas que el árbitro Adrián Chinchilla no sancionó.

“Es partido, entiendo que no van a marcar nada, pero durante todo el partido los defensores rivales me pasaron pellizcando. Todo el partido, hermano, me pasaron pellizcando, y está bien, es partido, y se lo dije al árbitro porque yo estaba de espaldas y ellos se aprovechaban”, aseguró Sansores en una entrevista para Tigo Sports.

El delantero Miguel Sansores mostró los aruñazos que le dieron los defensores de Alajuelense. (PFC /PFC)

Visiblemente molesto, el artillero mexicano agregó: “Somos los dos, pero para eso está el VAR, para que nos apoyen. A pesar de todo lo que ha pasado, el Puerto va a salir adelante. Estoy muy contento con mis compañeros, por el esfuerzo de mis compañeros, aunque lamentablemente no se nos dio el partido”.

Miguel Sansores llegó al cuadro porteño para el Torneo Clausura 2024 y suma dos anotaciones con los chuchequeros. Luego de sufrir problemas físicos, se perdió gran parte del torneo y ante la Liga volvió a la titularidad.

El delantero de 34 años, quien inició su carrera en el Morelia de México, jugó el año pasado en el Malacateco de Guatemala antes de incorporarse al PFC.

Durante el compromiso, Sansores chocó constantemente con los zagueros rivales, pero no logró superar a los defensas rojinegros y tuvo muy pocas opciones de anotar ante la portería defendida por Washington Ortega.