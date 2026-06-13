Catar logra un empate agónico ante Suiza por el Grupo B del Mundial

Boualem Khoukhi de Catar celebra con sus compañeros tras marcar el gol del empate ante Suiza en este partido por el Mundial 2026.

Catar y su seleccionador español Julen Lopetegui evitaron la derrota sobre la hora, con un gol en el descuento para empatar 1-1 ante Suiza, este sábado en San Francisco, en su arranque en un Grupo B del Mundial 2026 que queda totalmente igualado.

Suiza creía tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo en el minuto 17′, pero un tanto de cabeza de Boualemen Khoukhi en el 90+4 dejó el pulso en tablas.

Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados a todo, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.