Fútbol

Catar logra un empate agónico ante Suiza por el Grupo B del Mundial

El conjunto de Catar rescató un punto en el último suspiro frente a los suizos. El resultado mantiene el equilibrio en este grupo del Mundial

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Por AFP
Boualem Khoukhi #16 de Qatar celebra con sus compañeros de equipo tras marcar el primer gol del equipo durante el partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Qatar y Suiza.
Boualem Khoukhi de Catar celebra con sus compañeros tras marcar el gol del empate ante Suiza en este partido por el Mundial 2026. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)







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