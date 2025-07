Bryan Oviedo aclara su futuro deportivo: ¿Seguirá jugando?

Bryan Oviedo lo pensó; sin embargo, ya tiene claridad sobre lo que quiere hacer deportivamente: seguir jugando. En algún momento, el retiro pasó por su cabeza como una posibilidad a los 35 años; no obstante, la reflexión durante 60 días de vacaciones lo hizo decidir continuar.

Todavía no ha decidido dónde jugará, y de hecho está a la espera de opciones; sin embargo, sí sabe que todavía no colgará los tacos.

“No, no me voy a retirar todavía. Estuvo en valoración, pero sí quiero seguir”, aseguró Oviedo en declaraciones a La Nación.

Bryan tiene claro que no debe apresurarse para decidir dónde jugará. Prefiere que sea un equipo del Valle Central y, si no es así, también le gustaría volver al balompié internacional.

“Me han buscado equipos de Costa Rica. De momento estoy tranquilo, lo he manejado yo. Afuera tengo opciones en México, MLS, pero de momento las está trabajando mi representante. Hay chance de un equipo de Liga MX, pero de momento no hay oferta”, afirmó el lateral izquierdo.

Bryan añadió que no descarta jugar en la Liga Expansión de México (segunda) o en alguna división del fútbol de Estados Unidos. Está abierto a cualquier posibilidad.

Por otra parte, Bryan contó que es consciente de que ya también piensa en compartir más tiempo con sus hijos y esposa, quienes, durante su carrera, han tenido que lidiar constantemente con concentraciones.

“Estoy disfrutando estos dos meses muy buenos de vacaciones. Ahora puedo ayudarles en lo futbolístico, les enseño cosas, entreno con ellos. Pero en lo personal quiero entrenar y volver a jugar, por lo que buscaré eso”, finalizó.

Bryan, de hecho, no descarta regresar a la Selección de Costa Rica.

“No, obviamente no me he retirado de la Selección Nacional. Si se da la opción, yo feliz. Se viene una eliminatoria difícil, porque tenemos que jugar contra todos para la clasificación. Honduras viene fuerte, entonces la Selección, desde mi punto de vista, ocupa experiencia junto con muy buenos jugadores. Hay buenos jugadores, pero si yo puedo ayudar, lo haré con mucho gusto”, añadió.

