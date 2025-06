Bora Milutinovic afirma en Costa Rica que no descarta imponer un nuevo récord y dirigir en un sexto mundial

Cuando falta solo un año para el inicio de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el entrenador serbio Velibor Bora Milutinovic no descarta seguir imponiendo récords en la historia de los mundiales.

Así lo indicó el estratega a su llegada a nuestro país este lunes 9 de junio, con motivo de su participación este miércoles 11 en la Gala conmemorativa de los 35 años del debut de Costa Rica en el Mundial de Italia 90, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Bora tiene en su palmarés el mérito de haber dirigido a cinco selecciones diferentes en el máximo evento futbolístico del planeta: México (México 1986), Costa Rica (Italia 90), Estados Unidos (Estados Unidos 1994), Nigeria (Francia 1998) y China (Corea y Japón 2002).

A sus 80 años, el estratega serbio no descarta sentarse en el banquillo en un sexto mundial y así superar al brasileño Carlos Alberto Parreira, quien también tiene cinco mundiales al dirigir a Kuwait (España 1982), Emiratos Árabes Unidos (Italia 1990), Brasil (Estados Unidos 1994 y Alemania 2006), y Sudáfrica (Sudáfrica 2010).

“El problema es que nadie me llama. Yo tengo cinco mundiales, muchos partidos y mucha experiencia, y sí me gustaría un sexto mundial. Pero el problema es que hoy en día solo se fijan en la edad y no en otras cosas”, aseguró Milutinovic.

Bora incluso compartió la anécdota de cómo llegó a dirigir a la selección costarricense, tras una conversación con el entrenador español Antonio Moyano Reina (qdDg).

“Me dijo: ‘Borita’ —así me llamaba—, ¿quieres trabajar en Costa Rica? Faltaban 70 días para el Mundial y yo le respondí: ‘Mire, señor Moyano, con mucho gusto, pero ahora es el Mundial en Italia, y yo prefiero ir al Mundial que trabajar en Costa Rica’. Entonces me dijo: ‘Es exactamente para eso, para que sea usted el entrenador de la Selección’”, relató Bora.

El serbio continuó la historia: “Le dije que sí, pero Moyano me dijo: ‘El problema es que no había dinero’. Entonces le dije: ‘¿Y cuánto hay que pagar para ser el entrenador?’”...