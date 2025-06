La intimidad de Bora Milutinovic: este es su recuerdo más preciado de Costa Rica en Italia 90

El entrenador serbio Velibor Bora Milutinovic, quien dirigió a la selección de Costa Rica en el Mundial de Italia 1990, reveló cuál es su recuerdo más entrañable del país, tras la histórica participación de la Tricolor en el recordado “Verano italiano”.

Bora, quien se encuentra en Costa Rica para conmemorar los 35 años de la primera participación del país en una Copa del Mundo —donde, en una gesta sin precedentes, avanzó a la segunda fase tras vencer a Escocia (1-0), Suecia (2-1) y caer ante Brasil (0-1)—, conserva viva en su memoria una experiencia particularmente emotiva.

Más allá de los triunfos mundialistas y de haber desafiado todos los pronósticos al avanzar en la fase de grupos, donde posteriormente enfrentaron a Checoslovaquia (actual República Checa) y cayeron 1-4, el experimentado estratega guarda un recuerdo imborrable, el cual compartió a su llegada al país este lunes.

“Al regresar a Costa Rica después del Mundial, el avión en el que viajábamos sobrevoló todo el país. Eso llenó de alegría a toda la gente. Nunca voy a olvidar ese momento, porque nunca se había visto algo así. Tampoco voy a olvidar la alegría del pueblo y cómo celebraban en las calles”, comentó Milutinovic.

El técnico destacó la actuación de aquel grupo de jugadores que, en su debut mundialista, no solo sumaron puntos en su primer partido, sino que lograron dos victorias y se quedaron con el segundo lugar de su grupo, superando todas las expectativas.

Incluso 35 años después, Bora sigue recordando con cariño la calidad de los futbolistas que dirigió en Italia 90.

“No me gusta hablar solo de un jugador. En el grupo había excelentes futbolistas: Gabelo (Conejo), (Héctor) Marchena. El problema es que no me gusta mencionar nombres, porque fue un equipo extraordinario y todos se esforzaron por dar lo mejor de Costa Rica”, enfatizó el padre de aquel equipo inolvidable.