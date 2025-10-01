Aunque la afición lo cuestiona, Saprissa no le quita los ojos a Gustavo Herrera

Enrique Rivers, director de liga menor de Saprissa, en el mundial Sub-20 junto a Andrés Imperiale, exjugador morado, quien ahora es agente de jugadores. También los acompaña otra persona no identificada.

El Deportivo Saprissa envió al Mundial Juvenil de Chile 2025 a su director de liga menor, Enrique Rivers, quien está en el país sudamericano con la misión de darle seguimiento al jugador Gustavo Herrera, esto según informó la propia institución morada por medio de sus redes sociales.

Herrera fue una de las contrataciones más sonadas del último mercado de los saprissistas, sobre todo por la expectativa que hay en su país natal, Panamá.

Herrera es considerado como el delantero a seguir para la selección canalera. En el clasificatorio de Concacaf para el Mundial de la categoría, el jugador logró tres anotaciones y, además, fue pretendido por el fútbol de Austria, pero al final prefirió la oferta del Saprissa.

El delantero panameño, en la “S”, no la ha pasado muy bien, ya que todavía no celebra una anotación. El atacante tiene 12 participaciones con la camiseta morada y ha jugado tanto en el Apertura 2025 como en la Copa Centroamericana.

Gustavo Herrera, en la Copa del Mundo Sub-20, ya logró marcar una diana y, además, fue considerado el jugador del partido en el empate 1 a 1 entre Panamá y Ucrania.

Lo que ha mostrado el delantero en el torneo ha generado atención en Europa. Según la cadena televisiva panameña Deportes RPC, al jugador lo están siguiendo desde Países Bajos, específicamente por parte del AZ Alkmaar.

Julio Shebelut, otro comunicador canalero que está en Chile siguiendo a su selección, acotó en sus redes sociales:

“Estuve sentado con agentes y ojeadores de América y Europa; ellos mostraron gran interés y quedaron asombrados con Gustavo Herrera y Ariel Arroyo”.

En este mundial Sub-20, Panamá volverá a tener acción este viernes a las 3 p. m. contra Corea del Sur. Los centroamericanos con un gane podrían llegar a cuatro puntos y pelear por desplazar a Ucrania y Paraguay (primero y segundo lugar que tienen esa misma cantidad) o ser uno de los cuatro mejores terceros lugares para pasar de ronda.

Saprissa cuida a un delantero del que puede obtener ganancia si se concreta una venta, aunque todavía no enamore a su afición.