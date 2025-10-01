Fútbol

Aunque la afición lo cuestiona, Saprissa no le quita los ojos a Gustavo Herrera

Saprissa le sigue muy de cerca los pasos a Gustavo Herrera en el Mundial Sub-20

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Enrique Rivers, director de liga menor de Saprissa, en el mundial Sub-20 junto a Andrés Imperiale, exjugador morado.
Enrique Rivers, director de liga menor de Saprissa, en el mundial Sub-20 junto a Andrés Imperiale, exjugador morado, quien ahora es agente de jugadores. También los acompaña otra persona no identificada. (Saprissa/Saprissa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaGustavo Herrera
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.