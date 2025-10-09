Atleta costarricense recibe bendición del papa León XIV: ‘Mami y papi, estuve frente al sucesor de Pedro’

La marchista Noelia Vargas pudo conversar por unos minutos con el papa León XIV, en su visita a El Vaticano.

Después de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el Mundial de Atletismo de Doha, Catar 2019, así como de ser campeona nacional en diferentes ocasiones, este miércoles 8 de octubre vivió una de las mayores experiencias de su vida que involucró al Papa, según relató en su cuenta personal de Facebook.

La marchista Noelia Vargas Mena viajó en solitario a El Vaticano, donde, en un acto solemne, pudo conocer y recibir la bendición del papa León XIV, elegido el pasado 8 de mayo de 2025.

Noelia quien es la primera deportista costarricense en estar al frente con Su Santidad desde que fue electo, conversó por algunos minutos y recibió su bendición. Incluso su visita fue destacada por las redes oficiales de El Vaticano.

“A veces el camino de Dios nos sorprende con bendiciones que superan todo lo que imaginamos. Hoy tuve la gracia de conocer al Santo Padre León XIV y recibir su bendición, una experiencia que guardaré en el corazón como un recordatorio de que la fe abre puertas donde solo Dios sabe el propósito”, escribió Vargas.

La atleta, quien había clasificado al Mundial de Atletismo de Tokio, Japón, en setiembre pasado, pero no pudo asistir por un padecimiento médico (piedras en la vesícula), no ocultó su felicidad por conocer al Sucesor de Pedro.

Noelia Vargas no pudo contener las lágrimas al recibir la bendición del papa León XIV, en visita a El Vaticano. (La Nación/Cortesía: Noelia Vargas)

“Seguir los pasos del Señor con fe y autenticidad nos conduce, incluso entre dudas o desafíos, hacia el camino correcto. Cada paso, cada esfuerzo, cada silencio en la oración nos prepara para esos momentos en los que comprendemos que su voluntad siempre es perfecta.

Gracias a quienes, movidos por el Espíritu, fueron instrumentos de esta bendición. Y gracias a Dios por sorprenderme con su amor de tantas formas”.

Muy emocionada, la atleta expresó finalmente:

“Que este encuentro renueve mi compromiso de vivir mi fe con alegría, servir con humildad y dar testimonio en cada meta alcanzada.

“¡Mami y papi, estuve al frente del Sucesor de Pedro!”.

Noelia, quien es hermana de la bicampeona panamericana de los 100 metros vallas Andrea Vargas y entrena bajo la supervisión de su madre Dixiana Mena, recientemente se incorporó al Colegio de Abogados a sus 25 años.

Su madre y entrenadora explicó que su hija es muy creyente y viajó sola a El Vaticano, donde fue apoyada por un guía espiritual de la congregación Legionarios de Cristo.

“Ella no sabía si iba a poder ver al Papa tan cerca. Se ilusionaba con verlo de lejos. Y fue hasta un día antes que supo que podría conocerlo y recibir su bendición. Está súper feliz”, manifestó Mena.

Noelia Vargas aseguró estar muy feliz, de no solo visitar El Vaticano, sino también de conocer al papa León XIV. (La Nación/Cortesía: Noelia Vargas)

La orgullosa madre y entrenadora añadió que su hija seguía muy emocionada tras la experiencia vivida.

“Para Noelia fue algo muy especial. Me cuenta que el Papa le tomó la mano, luego se la puso en la cabeza y le dio la bendición. Para ella fue muy bonito. Todavía, cuando cuenta su experiencia, no puede contener las lágrimas de la emoción”, agregó Mena.