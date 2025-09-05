Así es el Jiu Jitsu: el deporte que frustró un robo en Costa Rica

El Jiu Jitsu se convirtió en un deporte de moda en los últimos días, sobre todo después de que una habitante de Pérez Zeledón frustrara un asalto utilizando llaves típicas de la disciplina, pese a que, sorprendentemente, ella misma afirmó que no sabía nada sobre este arte marcial.

La Nación le explica en este artículo cómo nació, de dónde salió y cuáles son las principales características del Jiu Jitsu, con base en una entrevista con el entrenador, peleador profesional, cinta negra y propietario de la academia Arte Suave, Ricardo Guerrero.

Antes de empezar, es importante recalcar que el objetivo no es recomendar a las personas enfrentarse a los asaltos con luchas de cuerpo a cuerpo, lo cual puede ser muy riesgoso.

Origen

Para empezar, es importante tener claro que el Jiu Jitsu brasileño obviamente se creó en ese país, pero su base es el Judo, por lo que sus raíces están en Japón.

“Se empezó a practicar Judo, pero luego unos brasileños que estaban en Japón encontraron una fusión en la que se buscaba, además de derribar y controlar, también someter. En el Judo, el objetivo es controlar al oponente, pero en el Jiu Jitsu es controlar y someter para evitar la confrontación”, explicó Guerrero.

¿Qué se necesita para practicar Jiu Jitsu?

Enfrentar el mito: Como todo deporte en el que hay enfrentamientos, las personas tienen la noción de que saldrán golpeadas.

“Hay una realidad: a nadie le gusta pelear. Pero también hay un mito, y es creer que siempre le van a pasar por encima cuando uno llega por primera vez a un escenario de deporte de contacto”, describió el entrenador.

Ante esto, el profesional fue enfático en que la correcta introducción depende del entrenador, ya que en el Jiu Jitsu la base nace desde la defensa personal. En su origen, esta disciplina surgió precisamente para defenderse.

Este deporte es para cualquier persona, sin importar edad, contextura, altura o peso. De hecho, en campeonatos mundiales se han visto señoras de 60 años compitiendo.

En Costa Rica las academias de Jiu Jitsu encuentran cada vez más aspirantes a hacer el deporte. Arte Suave, en su sucursal de Moravia, es un ejemplo de esto. Fotografía: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo funcionan las cintas?

Se comienza con la cinta blanca, luego se pasa a la azul, seguidamente a la morada, la penúltima es la café, y por último, la negra.

“La idea no es practicar solo por lograr un cinturón. Uno, como profesor, realiza evaluaciones. En Arte Suave no hacemos exámenes formales, pero sí evaluamos la técnica, observamos cómo responden al moverse, y durante las luchas los analizamos. Aunque parezca increíble, muchas veces uno se basa en la fuerza, pero el Jiu Jitsu está diseñado para que, técnicamente, se pueda controlar al rival”, afirmó.

Se estima que entre cada cinta hay un periodo de dos años para avanzar. Solamente la morada puede tardar hasta tres años para cambiar a café. Se promedia que una persona constante puede, en una década, alcanzar la cinta negra, aunque la estadística mundial indica que solo el 3% de quienes practican el deporte logran cerrar el ciclo.

Esto demuestra que esta disciplina, además de ser física, es altamente mental, al punto que se le compara con el ajedrez.

¿Cuál es el nivel de Costa Rica en Jiu Jitsu?

Ricardo Guerrero es uno de los cintas negras de Costa Rica. (Cortes/Cortesía)

A nivel centroamericano, Costa Rica es el país donde hay más cinturones negros.

“Costa Rica se está proyectando muy bien. Tenemos buenos referentes: Sebastián Rodríguez, Julián Espinoza, Marcela Blanco, Daniela Alfaro… son solo algunos de los nombres”, detalló el cinta negra.

A nivel competitivo, las peleas se organizan por medio del peso y la cinta. Ya cuando el peleador ha evolucionado en su rango, se enfrenta a otros de su misma cinta, pero de diferente peso. Y ahí se hace la magia del Jiu Jitsu.

“Usted puede ver cómo alguien de 60 kilogramos le gana a alguien de 90. En Jiu Jitsu, el débil puede vencer al fuerte, y no es una sorpresa”, acotó Guerrero.

¿Dónde se pelea y se entrena?

Tanto en la modalidad profesional como amateur, se pelea en un tatami, una espuma de alta densidad. Normalmente, la zona de enfrentamiento mide entre 6 x 6 y 7 x 7 metros.

Es importante tener claro que en los enfrentamientos no se puede gritar, ya que esto es interpretado por el árbitro como una señal de dolor, y ante eso, se procede a detener la pelea.

¿Cómo se viste en el Jiu Jitsu?

El Jiu Jitsu se practica con kimono, al cual se le llama Gi. Esta vestimenta puede pesar entre un kilo y kilo y medio.

También existe la modalidad No Gi, que utiliza ropa deportiva más ligera y nació con la tendencia de practicar MMA (Artes Marciales Mixtas). Para enseñar Jiu Jitsu en este contexto, se creó dicha modalidad.

“La diferencia es que hay menos control, hay más movimiento. Demanda mayor dominio en la pelea”, explicó Ricardo Guerrero.

Principales llaves del Jiu Jitsu

La guillotina: Es una llave en la que se controla el cuello del oponente. Es de frente a la persona, le controla el cuello y, básicamente, con la presión de los brazos y cuerpo, abrazando, da la sensación de ahorcar.

Es una llave en la que se controla el cuello del oponente. Es de frente a la persona, le controla el cuello y, básicamente, con la presión de los brazos y cuerpo, abrazando, da la sensación de ahorcar. La Mata León: Este movimiento es de los más famosos. Por la espalda se busca el cuello del rival y se somete con la presión de los brazos, generando un candado alrededor de la cabeza. Al final, se logra la asfixia.

Este movimiento es de los más famosos. Por la espalda se busca el cuello del rival y se somete con la presión de los brazos, generando un candado alrededor de la cabeza. Al final, se logra la asfixia. La llave de brazo: Con esta, se busca la luxación del codo. Se realiza un juego de brazos en el que la presión va contra el codo del adversario. La ciencia del Jiu Jitsu está en buscar luxaciones. No se busca golpear, sino inmovilizar para evitar la pelea, sometiendo al rival sin necesidad de dar un golpe.

¿Qué beneficios da esta disciplina?

Genera seguridad.

Ayuda a lidiar con la frustración, porque al estar en posiciones complejas uno se siente asfixiado y debe luchar para salir de ahí. Esto forja carácter.

Da tranquilidad emocional.

¿Cómo practican este deporte los niños?

“Yo tengo alumnos que desde los tres años practican la disciplina. Se trabaja en la concentración del niño mediante una metodología lúdica: movilidad, posicionamiento y juegos recreativos”, indicó el especialista.

Por ejemplo, se les da una bola plástica y deben quitársela entre ellos. Esto promueve la noción de lucha de forma divertida y controlada.

El Jiu Jitsu ofrece muchos más beneficios que un simple enfrentamiento. También aporta al desarrollo mental de quien lo practica. Se le considera un ‘deporte psicológico’, que permite a las personas desconectarse momentáneamente de sus problemas o preocupaciones.

¿Cuánto vale hacer Jiu Jitsu? Acá algunos ejemplos de academias

El precio de una mensualidad en Jiu Jitsu, dependiendo de la academia está entre los 30.000 colones y los 45.000 colones.

Academias:

Arte Suave

Alliance Costa Rica Jiu Jitsu

Athletic Advance Jiu Jitsu