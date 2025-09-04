El País

¿Es jiu jitsu? Esto dice experto sobre técnicas que usó joven para impedir robo

Instructor del arte marcial asegura que quedó anonadado al saber que la muchacha no tiene conocimientos de defensa personal

Por Aarón Sequeira

El video de una joven que impidió un robo, en un restaurante en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón, dejó sorprendidas a las personas que vieron en la acción de Sol Vargas la aplicación de alguna técnica de defensa personal, pero más sorpresa causaron sus declaraciones, cuando aseguró que no tiene conocimientos ni practica ninguna arte marcial ni de defensa personal.








Jiu jitsuRoboJoven impide roboPérez ZeledónSol Vargas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

