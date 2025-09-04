¿Es jiu jitsu? Esto dice experto sobre técnicas que usó joven para impedir robo

El video de una joven que impidió un robo, en un restaurante en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón, dejó sorprendidas a las personas que vieron en la acción de Sol Vargas la aplicación de alguna técnica de defensa personal, pero más sorpresa causaron sus declaraciones, cuando aseguró que no tiene conocimientos ni practica ninguna arte marcial ni de defensa personal.

Ricardo Guerrero, cinturón negro de dos grados en jiu jitsu brasileño y peleador de artes marciales mixtas, propietario de la academia Arte Suave Costa Rica, aseguró que es muy interesante que Vargas no practique artes marciales, pero aplicó, combinadas, varias técnicas del jiu jitsu.

De hecho, varios alumnos de Guerrero, agentes de la policía judicial, le enviaron el video de la joven y le comentaron que era jiu jitsu aplicado, porque ella no solo evadió el peligro, sino que a la vez trató de someter al atacante.

“En jiu jitsu, el objetivo es el control y la sumisión del oponente. Esas técnicas que ella aplicó son de una persona que tiene por lo menos de cuatro a seis meses de entrenamiento. Se vio con mucho control de la posición”, dijo Guerrero.

El instructor de artes marciales describió, paso a paso, lo que hizo Sol Vargas con el ladrón que, por poco, le quita ¢100.000 de encima, luego de una ardua jornada laboral.

Ricardo Guerrero explicó que, primero, ella busca sujetar al ladrón para derribarlo, e hizo lo que en jiu jitsu se llama jalar a guardia, y cae controlándole el brazo, para luego prensarlo con las piernas.

En el video se observa donde la chica, de 25 años, hace un triángulo, una llave de control de brazo, y con el mismo brazo que controla, logra subir en lo que se conoce como una raspada.

“Ella sube y queda en una posición de montada, donde ella al final empieza a tirar golpes. Muy eficiente, ella, inclusive le controla la pierna. Yo quedé anonadado de que ella diga eso, que no practica, porque le salió muy natural”, enfatizó Guerrero.

En declaraciones que Sol Vargas le dio a TV Sur, televisora regional de Pérez Zeledón, ella reconoció que su madre le dijo que eso era jiu jitsu y dijo que, ahora que se vio y se sintió muy valiente al evitar el robo, tiene interés en aprender defensa personal.

“Nadie estaba en el restaurante. El muchacho este agarra mi cartera y yo lo veo y digo ‘no se la puede llevar’. Yo lo agarré, lo tiré al suelo y la verdad es que sí, lo golpeé, le saqué la sangre y todo. El cocinero no tuvo mucha acción, pero por lo menos la otra muchacha sí tuvo conciencia de llamar a la policía”, relató la joven.