Sol Vargas, mujer que neutralizó a asaltante en Pérez Zeledón: ‘Mi mamá dice que eso es una llave de jiu jitsu’

Sol Vargas, la joven de 25 años que neutralizó a un asaltante en un restaurante en Pérez Zeledón aplicándole una llave, afirmó que le gustaría estudiar un arte marcial después de lo sucedido. “Mi mamá dice que eso es una llave de jiu jitsu y técnicas de brasileña y no sé qué, pero como le digo, yo no sé nada de eso. Eso fue lo que me salió”, afirmó la mujer al medio regional TV Sur.

Muchacha luchó y detuvo a sujeto que quiso robarle

Comentó que, tras lo sucedido, le gustaría practicar algún arte marcial o defensa personal, porque no se sabe cuándo pueda pasar algo así. Además, está satisfecha de haber evitado un crimen. “Fue una reacción rápida de mi parte”, dijo.

La mujer pasó por el restaurante, ubicado cerca del hospital Escalante Padilla, para comprar desayuno, luego de cumplir su jornada laboral en otro local comercial. Vargas explicó que ella es cliente frecuente del sitio y que, cuando la cajera le iba a dar su comida, se percató de que el sujeto le agarró la cartera y, entonces, tuvo una reacción salida del alma.

“Nadie estaba en el restaurante. El muchacho este agarra mi cartera y yo lo veo y digo ‘no se la puede llevar’. Yo lo agarré, lo tiré al suelo y la verdad es que sí, lo golpeé, le saqué la sangre y todo. El cocinero no tuvo mucha acción, pero por lo menos la otra muchacha sí tuvo conciencia de llamar a la policía”, relató la joven.

“Por dicha tuve de regreso la cartera y no salí afectada, porque tenía mucha plata ahí. Yo trabajo mucho y nadie se puede llevar mis cosas así como si nada”, agregó.

La joven comentó que ella no hizo público el video, sino que se dio cuenta horas más tarde, cuando se despertó y tenía miles de mensajes y comentarios en sus redes sociales.

La joven dice que, cuando ve el video, lo que piensa es “qué mujer más valiente que soy, muy animada”, pero reconoce que también hay personas que le dicen que debió haber tenido más cuidado, porque uno nunca sabe si el ladrón está armado.

No obstante, Vargas considera que, si el ladrón hubiera estado armado, habría sacado el cuchillo o la pistola desde el principio, antes de intentar arrebatarle el bolso.