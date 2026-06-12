Árbitro Wilton Sampaio sufre con su inglés y Mudau no le entiende: vea el incómodo momento en el Mundial

(JOHN DURAN/Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán)

El árbitro Wilton Sampaio estuvo acertado en sus decisiones en el partido entre México y Sudáfrica, en el Mundial 2026.

¡Qué congoja! El árbitro brasileño Wilton Sampaio dirigió bien en el partido inaugural del Mundial 2026, en el que hubo tres expulsiones y donde México venció 2-0 a Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El momento de tensión total se dio cuando el central acudió al VAR para ver en el monitor una agresión de la que no se percató en primera instancia.

Al tomar su decisión de mostrarle la roja a Themba Zwane, tenía que explicarle su determinación tanto a los protagonistas, como al público, en esa modalidad de anunciar los fallos a través de los altavoces.

Sin embargo, quedó en evidencia que el silbatero tiene algunos problemas con el inglés. Hizo su esfuerzo, pero la verdad es que no se le entendió nada.

Este imagen refleja el momento más viral del partido entre México y Sudáfrica, con el árbitro Wilton Sampaio como protagonista. (X MotivacionesF/X MotivacionesF)

No fue una impresión propia de quienes estaban frente a la pantalla del televisor, porque el rostro desconcertado de Khuliso Mudau al intentar adivinar lo que decía no requiere de mayor descripción. Para ser justos, “red card” (tarjeta roja) sí se comprendió. Y usted puede comprobarlo en estos videos:

Resumo do jogo México x África do Sul na copa do mundo de 2026.



3 cartões vermelhos

3 cartões amarelos



Simplesmente Wilton Pereira Sampaio, melhor arbitro da copa até o momento pic.twitter.com/NGPrkEyao1 — Promoções de Cria (@promosdcria) June 11, 2026

¿Qué dijo? Lo que expresó el árbitro fue: “El atacante número 11 cometió una falta... brazo directo al rostro del defensor... Decisión: tiro libre directo y tarjeta roja”.

Puede repasar lo que fue la inauguración del Mundial y el partido entre México y Sudáfrica en este enlace.