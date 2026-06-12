Fútbol

Árbitro Wilton Sampaio sufre con su inglés y Mudau no le entiende: vea el incómodo momento en el Mundial

Vea la escena más viral que dejó el partido entre México y Sudáfrica en la apertura del Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán
El árbitro Wilton Sampaio estuvo acertado en sus decisiones en el partido entre México y Sudáfrica, en el Mundial 2026. (JOHN DURAN/Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán)







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Mundial 2026Wilton SampaioMéxico vs SudáfricaMudau
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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