¡Aplausos! Marcel Hernández anota, pero la asistencia de Elías Aguilar es un lujo (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano consigue ganarle a Guadalupe con una gran acción de Elías Aguilar. Aquí, en los actos protocolarios con Álvaro Grant McDonald.

Herediano se puso en ventaja contra Guadalupe FC, en el minuto 47 de partido.

El cuadro rojiamarillo marcó gracias a una diana de cabeza de Marcel Hernández, no obstante la diana tuvo un servicio de Elías Aguilar de lujo. El ‘10′ rojiamarillo puso un pase en el punto de penal con el borde externo que fue directo a la cabeza de Marcel.

Posteriormente, Haxzel Quirós anotó el 2-0, marcador que se mantiene al minuto 69 en el estadio Carlos Alvarado. Los guadalupanos juegan con 9 todo el segundo tiempo, por las expulsiones de Lautaro Ayala y John Jairo Ruiz.