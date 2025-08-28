Anthony Hernández continúa ‘pidiendo’ con fútbol la titularidad en Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Anthony Hernández vio el balón y saltó para pegarle con la cabeza y anotar para Alajuelense frente a Antigua.

Anthony Hernández fue la figura de Alajuelense contra Antigua. Ingresó desde el banquillo y marcó el gol que le dio a los manudos el triunfo y la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

Tras el encuentro, Hernández expresó que el equipo está muy satisfecho con lo conseguido en el certamen internacional y que ahora se enfocan completamente en el torneo nacional, donde deberán enfrentar a Saprissa el próximo sábado a las 8 p. m.

“Vamos a seguir luchando. Nosotros nos vamos a enfocar en nuestro trabajo, en lo que quiera el profe, y no pensamos en ellos”, declaró.

El atacante le restó importancia al momento que atraviesa Saprissa, equipo que quedó eliminado del torneo regional y no estará en la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Consultado sobre si siente que puede ganarse un puesto como titular, el exjugador de Puntarenas fue claro en su compromiso con el equipo.

“Tenemos muchos atacantes, tenemos un camerino muy sano. La competencia es sana. La verdad es que tenemos que mejorar en definición; queremos más goles”, afirmó.

Otro que pasó por zona mixta fue el extremo Kenyel Mitchell, quien recientemente fue vendido al Minnesota United de la MLS.

“Estoy agradecido con el profe y los compañeros. Quiero dar lo mejor de mí para que me sigan tomando en cuenta”, expresó. El jugador continuará en Alajuelense hasta el mes de diciembre.

Mitchell aseguró que no siente presión por rendir en la Liga y que está ilusionado por disputar el clásico nacional.

“No hay presión, solo disfrutar cada momento. Estoy enfocado en lo que viene, quiero la victoria”, concluyó.