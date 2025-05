Andy Herron estuvo vinculado a Turrialba, ¿qué dice sobre el supuesto intento de amaño?

Andy Herron radica en Estados Unidos, donde tiene una academia de fútbol y trabaja con la Federación de Estados Unidos de Fútbol. (Cortesía/Cortesía)

Andy Herron, exfutbolista y exseleccionado nacional, estuvo brevemente en el proyecto que la empresa Futbol International Management intentó desarrollar en el Municipal Turrialba.

Herron no formaba parte del grupo de inversionistas mexicanos, sino que llegó por aparte con la intención de reforzar la parte deportiva.

El exdelantero habló con La Nación luego de que este medio publicara de forma exclusiva, el viernes anterior, que una investigación de la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica detectó un intento de amaño antes de un partido de Turrialba.

Según hechos que la investigación da por comprobados, el presidente del Municipal Turrialba, Rolando Pereira, además de los mexicanos Ernesto de La Torre y Enrique Valencia (de Futbol International Management) ofrecieron $300 a ocho futbolistas turrialbeños (cada uno) para perder un juego ante Cariari por un marcador específico, el 10 de febrero anterior.

–¿Cuál es su versión de lo que sucede en Turrialba y el presunto intento de amaño?

–Para dejar más claro el asunto, lo que están investigando en Turrialba supuestamente no es nuevo en Costa Rica. Yo ya había sufrido cosas en Limón, no quería volver al fútbol de Costa Rica, porque sabía que todo esto estaba ahí... Entonces lo pensé mucho, y se alargó mucho el asunto para que yo entrara, luego de la invitación de Pavel Pardo (consultor deportivo del proyecto). Al final decidí entrar, pero conociendo que ya había avisos de que había jugadores de otros equipos de la Liga de Ascenso en “enredos” de este tipo. Yo toda la vida la tengo hecha en Estados Unidos, pero nunca había escuchado algo así.

–¿Por qué se retiró del proyecto?

–Mi decisión de salir se da porque Pavel Pardo trajo a Ernesto de La Torre, y ellos comenzaron a tomar decisiones sin mi consentimiento.

–¿Usted llegó como inversionista, dueño?

–Yo iba a estructurar la parte deportiva nada más. Mi trabajo era la parte deportiva e iba a ser gerente deportivo. Yo ya tenía un entrenador, pero ellos tomaron decisiones y veía que a mí no me tomaban en cuenta, y eso estaba mal.

–¿Usted sabía del intento de amaño?

–Cuando llego al estadio el día del partido contra Cariari, me enteré de que se dieron unas reuniones y ni siquiera me dijeron. Me contaron de los ofrecimientos y yo dije: “Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando acá?”... Entonces entendí que ese no era mi lugar, tomé el carro y me fui para San José. Decidí irme en el medio tiempo del partido... Quedé muy preocupado.

–¿Habló con el presidente o con alguien?

–Al día siguiente hablé con don Rolando (Pereira, presidente) y él me dijo que eso no se hizo a mal, sino que se hizo para levantar sospechas de quiénes eran los que se podían prestar para eso, para descubrir si había alguien ahí que se apuntara a eso. Me dijo que lo hicieron para ver si alguien se prestaba. Yo no pensé que era la forma correcta, a mí no me dijeron nada y le dije a Rolando que no iba a seguir en el proyecto.

–¿Estaba indignado o molesto?

–Uno como gerente deportivo no podía trabajar ahí. Yo no le creía a nadie: al jugador, al club... Vi un desmadre y dije: “Mejor me voy jalado”.

–¿Usted formaba parte de International Management Fútbol, entidad con la que se hizo el convenio deportivo de Turrialba?

–Yo no formaba parte de ellos, yo fui por Pavel. Él sí tenía conectividad (sic) con esta otra empresa.

–¿Cómo se da la llegada a Turrialba?

–Yo le presenté a él (Pavel Pardo) el proyecto. Yo no quería entrar desde el inicio, pero a mí de Turrialba me llamaron y al grupo le interesó. Pavel quería que yo fuera, pero siempre le dije que no... Esto no es solo Turrialba, esto está pasando en otros lugares, y ojo, que quede claro que, independientemente de cómo se hayan manejado las cosas, ellos lo hicieron así y yo ya no quería seguir, y me fui.

–¿Qué explicación le dieron en Turrialba?

–En ese momento no me dijeron mucho, solo que era un plan para descubrir si había alguien que quería hacerlo. Pero el día del partido no me dijeron nada. Llamé a mi esposa y le dije que me iba, no me sentía seguro, estaba como raro todo.

–¿Cómo manejó usted el día que llegó al estadio?

–Caminé en el estadio, busqué a don Rolando y le pregunté, y fue tan extraño todo. Él no me dijo nada, no me externó nada, y todo quedó en silencio. Sentí una incomodidad y decidí irme.

–¿En qué momento se fue?

–Tomé la decisión de irme al medio tiempo.

–¿El equipo estaba muy mal económicamente?

–No llegué a ese punto de ver la información, porque en Turrialba estuve en dos entrenamientos, el día de la presentación y el día del juego: cuatro días.

–¿Conocía a Ernesto de La Torre y Enrique Valencia?

–A Pavel lo conocía del Chicago Fire. A los otros dos no los conocía, pero sí los traté en las reuniones previas del proyecto. Pero después de ahí, nada. A ver... Se está señalando a Turrialba por algo que se provocó para ver si había jugadores, pero independientemente de que fuera cierto o no, yo no me sentía cómodo.

El proceso actualmente está en el Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, entidad que debe dar una resolución final luego de recibir el informe de la Oficialía y además el descargo de Turrialba.

Por su parte, el equipo negó los hechos por medio de un comunicado.

“Rechazamos categóricamente dichas acusaciones, las cuales carecen de fundamento y se encuentran actualmente en fase de investigación”, se lee en la comunicación que hicieron el viernes pasado en horas de la noche.