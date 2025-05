Equipo de Costa Rica en el que Pavel Pardo figura como asesor sale envuelto en presunto intento de amaño

Pavel Pardo, histórico capitán de la selección de México en la primera década de los 2000, llegó a Costa Rica a inicios del 2025 como acompañante del dirigente Ernesto de la Torre. A su llegada, dieron a conocer que la intención era ayudar al Municipal Turrialba, equipo de la Liga de Ascenso, en aspectos deportivos.

De izquierda a derecha: Ernesto de La Torre, Pavel Pardo, el alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, y Andy Herron, el día que se presentó el convenio entre el Municipal Turrialba (de la Liga de Ascenso) y Futbol International Management. (Archivo/Municipal Turrialba/Archivo/Municipal Turrialba)

Este viernes 16 de mayo, La Nación informó en exclusiva sobre una investigación realizada por la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica, en la que se reporta un presunto intento de amaño de un juego del cuadro de Turrialba.

Los hechos se remontan al 10 de febrero pasado, cuando, según el relato, Rolando Pereira (presidente del club, de nacionalidad costarricense), Ernesto de la Torre y Enrique Valencia (ambos mexicanos), representantes de la organización mexicana Futbol International Management que firmó un convenio con el club, ofrecieron a ocho futbolistas $300 a cada uno para que perdieran un duelo contra Cariari por un marcador específico.

La investigación no ubica a Pavel Pardo en la escena del ofrecimiento. Sin embargo, el excapitán del Tri fue una de las caras visibles del proyecto durante la presentación a inicios de año, junto a de la Torre.

En enero, Pardo dio a conocer que llegó luego de una conversación con Andy Herron, exjugador costarricense.

“Cuando Andy me habla, me comenta la historia de Turrialba. Sabemos que es una zona de potencial, de talento. Nosotros tenemos una agencia de representación de jugadores, entonces lo que vamos a hacer es tratar de colocar jugadores que veamos acá. Queremos ver los talentos”, aseguró en aquel momento.

En esta misma ocasión, Ernesto de la Torre también habló con este medio y aseguró:

“Estamos enterados de la historia de Turrialba. No soy empresario, pero venimos a trabajar. No traemos plata, pero queremos hacerla. Queremos resultados deportivos, queremos un convenio en el que la gente de acá vaya allá (a México). Insisto, nosotros no venimos por plata, venimos porque nos gusta esto, nos apasiona esto. Queremos que Turrialba tenga presencia deportiva a nivel nacional”, explicó.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica, los ocho jugadores de Turrialba no aceptaron el ofrecimiento de los $300 que les hicieron Pereira (presidente del club) y los mexicanos de la Torre y Valencia (mexicanos de Fútbol International Management).

El ofrecimiento incluía colocarlos en equipos de la Primera División de Costa Rica y en el balompié mexicano.

Ya la Oficialía de Integridad de FIFA concluyó su investigación y trasladó los hallazgos a la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol. Por su parte el club Turrialba presentó su descargo; el caso está pendiente de una resolución y eventuales sanciones.

El Municipal Turrialba divulgó un comunicado al final del viernes en el que rechaza los señalamientos por el presunto intento de amaño.

“Rechazamos categóricamente dichas acusaciones, las cuales carecen de funtamento y se encuentran actualmente en fase de investigación”, afirma el texto.