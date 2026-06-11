Alessandro del Piero consigue 20 años después que ningún jugador en un Mundial viva el trago amargo que él sufrió

Lo que ocurre hoy en el Mundial 2026 es algo que Alessandro del Piero hubiese deseado en Alemania 2006.

El Mundial de 2026 arrancó con el show de Shakira junto a Burna Boy, Belinda y Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Maná, Danny Ocean; también con más rojas que goles en el partido donde México derrotó 2-0 a Sudáfrica, con tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Pero en el Estadio de Ciudad de México también se vio por primera vez algo que nunca se había dado en ningún partido y que desde ahora será la tónica en el Mundial 2026, al implementarse una idea de la leyenda italiana Alessandro del Piero.

Debido a un sinsabor que a él le quedó en las Copas del Mundo, vino una transformación histórica en el protocolo más emotivo de cada partido.

El italiano ha dicho varias veces que le dolió no haber estado con sus compañeros cantando el Himno de su país en la semifinal del Mundial de 2006 contra Alemania, donde ingresó de cambio y fue figura.

La variación comenzó en el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. Ahí los aficionados fueron testigos de una postal inédita: los 26 futbolistas convocados por cada selección se forman alineados en el terreno de juego para escuchar y entonar juntos los himnos nacionales.

El Mundial 2026 puso en práctica la idea de Alessandro del Piero desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

Así se rompió de manera definitiva con el tradicional formato que limitaba este honor que era exclusivo para los once jugadores titulares, cuando en realidad, en un equipo todos son importantes.

Paradójicamente, a pesar de que la Selección de Italia no logró clasificar a esta Copa del Mundo —al igual que Costa Rica—, la autoría de este histórico cambio lleva el sello de una de las máximas leyendas del ‘calcio’.

Sin problema para confesarlo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que la iniciativa nació directamente de una conversación con el emblemático exdelantero italiano Alessandro del Piero.

“Él me lo comentó hace unos meses, argumentando que todo el equipo tiene que sentir ese momento, y no sólo los once titulares. Lo llevamos a consulta y me pareció una idea muy interesante en el constante ánimo de innovar de la FIFA”, aseguró Gianni Infantino en la víspera del arranque del Mundial 2026.

Alessandro Del Piero le planteó la propuesta hace unos meses bajo el sólido argumento de que la totalidad del plantel merece vivir la profunda emoción y el orgullo de ese instante previo al pitazo inicial, y no solo aquellos elegidos para arrancar el encuentro.

El nuevo protocolo no solo amplía el número de protagonistas en el césped, sino que incluye un renovado despliegue visual.

Desde el primer encuentro del certamen, los 26 futbolistas de cada país se colocan hombro con hombro a un costado de una bandera gigante de su respectiva nación, la cual servirá como el gran símbolo visual de esta nueva era para los himnos mundialistas.

De este modo, la FIFA materializa un homenaje a la unión de los grupos, permitiendo que tanto los titulares como los suplentes compartan por igual el privilegio de representar a su patria ante los ojos del mundo.