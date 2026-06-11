Fútbol

Alessandro del Piero consigue 20 años después que ningún jugador en un Mundial viva el trago amargo que él sufrió

La FIFA implementa en el Mundial 2026 un cambio drástico, atendiendo una propuesta de Alessandro del Piero

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Por Fanny Tayver Marín
Lo que ocurre hoy en el Mundial 2026 es algo que Alessandro del Piero hubiese deseado en Alemania 2006.
Lo que ocurre hoy en el Mundial 2026 es algo que Alessandro del Piero hubiese deseado en Alemania 2006. (X Juez Central/X Juez Central)







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Mundial 2026Alessandro del Piero
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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