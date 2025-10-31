Alajuelense provoca burlas de la prensa de Honduras hacia el Olimpia

Los jugadores del Olimpia se lamentaron ante la celebración de los futbolistas de Alajuelense, quienes sacaron la serie de Copa Centroamericana en Honduras.

La eliminación del Olimpia de Honduras de la Copa Centroamericana a manos de Alajuelense provocó una ola de críticas en el país catracho. De hecho, algunos comunicadores y medios llegaron hasta a burlarse del conjunto hondureño.

Uno de los periodistas que se mostró más molesto con la eliminación fue Gustavo Roca, comunicador catracho que muchos seguidores en la red social X, quien no escondió su molestia por el desempeño de los hondureños.

“Equipos cago... hondureños, todos son cago..., les falta huev..., agrandados y perdedores”, publicó a raíz de la eliminación de Olimpia, la cual se unió a la de Real España, plantel que había perdido un día antes con Xelajú de Guatemala.

El medio Diario Diez calificó de manera muy dura la derrota.

“Vergonzosa despedida del Olimpia en los penales. El león se fue cabizbajo. Bochornoso, porque Olimpia erró hasta los penales repetidos”, destacó.

Por su parte, el periódico La Prensa de Honduras tampoco se anduvo con rodeos para señalar la derrota del equipo catracho.

“Los memes destrozan al Olimpia tras ser eliminado. Otro papelón: Olimpia pierde en tanda de penales y se queda sin final”, se lee en la portada del rotativo.

Así tituló el diario La Prensa de Honduras la derrota del Olimpia. (La p/La Prensa de Honduras)

Por su parte, el editor de Diez, Nahum Aguilar declaró:

“Lo de Real España y Olimpia es realmente vegonzoso, una cachetada internacional al fútbol de Honduras. Entrenan todos los días y no pueden ni patear un penal”.

La prensa de Honduras no perdona al Olimpia, equipo al que Alajuelense mandó a dormir para sembrarse en la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú.