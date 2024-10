Yustin Salas baja el tono a palabras de Jefferson Brenes: ‘No hay que hacer un burumbún’

Tanto el arquero de Saprissa, Esteban Alvarado, como el volante Yustin Salas, aseguraron que no escucharon las declaraciones de su compañero Jefferson Brenes tras el partido en el que Cartaginés derrotó, 2-1, al equipo morado en el estadio Rafael “Fello” Meza de Cartago.

Brenes, visiblemente molesto, expresó que le daba cólera ver la actitud de compañeros en el terreno de juego, que le daba rabia y que era momento de hablar francamente en el camerino.

Alvarado y Salas se mostraron sorprendidos y, aunque no confirmaron lo dicho por Brenes, fueron claros al decir que deben mejorar si desean pelear la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2024.

Con serenidad, Esteban Alvarado comentó: “No escuché a Jefferson (Brenes) hacer esas declaraciones. Lo que te puedo decir, como parte del camerino, es que estamos acostumbrados a decirnos las cosas de frente, con un equipo en una dirección para mejorar”.

Al preguntarle si sentía que faltaba actitud en sus compañeros durante los partidos, Alvarado reflexionó y aclaró que en el camerino están unidos y fuertes.

“Si lo analizamos fríamente, puede ser que estemos fallando en algunos goles recibidos. Esto es fútbol, y se cometen errores. En lo personal, estoy contento con el camerino y con mis compañeros. ¿Qué hay que mejorar tácticamente? Pues sí. No se puede tapar el sol con un dedo. Cuando hablo de táctica, me refiero a no bajar la intensidad como ante Cartaginés. No fuimos constantes”, añadió Alvarado.

Esteban resaltó la unión del grupo, pero también fue claro en que deben mejorar.

“Los mayores responsables somos los que estamos en la cancha. No voy a mentir, somos nosotros. Pero estamos unidos con el cuerpo técnico, que nos ha mostrado su convicción y el deseo de hacer las cosas bien”, manifestó Alvarado.

Por su parte, el volante Yustin Salas enfatizó que desconocía las palabras de Jefferson Brenes, pero al igual que Alvarado, tiene claro que deben resolver los problemas que los aquejan.

“Por ustedes es que me doy cuenta de lo que dijo Jefferson. No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. No hay que hacer un ‘burumbum’ donde no lo hay. Tal vez ustedes (periodistas) interpretan las palabras, pero eso se maneja a lo interno. Veremos en el camerino qué se va a hablar y ahora pensamos en el partido ante Comunicaciones”, agregó Salas.

Yustin confesó que se están adaptando a la nueva idea del técnico José Giacone, pero confían en poder salir adelante, aunque, al igual que Esteban Alvarado, afirmó que deben mejorar.

“No nos gusta perder. Teníamos el partido controlado, pero ellos también juegan. Son pequeños detalles, errores que debemos corregir. No podemos quedarnos acá; hay otro torneo por jugar, ganarle a Comunicaciones y clasificar a la Concachampions”, concluyó Salas.