Yosimar Arias dice que Saprissa es muy fuerte en la ‘Cueva’, pero le va a jugar para derrotarlo

Yosimar Arias no es el técnico de Guanacasteca, pero no tiene otra salida que sentarse en el banquillo durante el partido que su escuadra disputará de visita contra el Deportivo Saprissa.

Ambos conjuntos se miden en la Copa Centroamericana de la Concacaf y, ante la falta del permiso de trabajo de Mauricio Soria, técnico boliviano de los pamperos, Yosimar debe relevarlo.

Arias habló con los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al partido que organiza la Concacaf.

LEA MÁS: David Guzmán: ‘Tenemos que sacar la experiencia y se debe ver la diferencia’

- ¿Qué tanto puede pesar que Saprissa tenga mucha experiencia en torneos internacionales y Guanacasteca apenas inicie en este camino?

- El sueño y la ilusión que tenemos todos están desde este momento, y queremos dar la sorpresa. Queremos clasificar a la siguiente ronda y la mayoría de los jugadores conocen el escenario del Ricardo Saprissa. Aquí hemos venido a jugar muchos partidos del torneo local, pero este es un torneo internacional y queremos dar esa sorpresa.

- ¿Cuánta presión siente por enfrentar a Saprissa, por tener que estar en el banquillo?

- Estamos conscientes y lo he venido diciendo en los últimos partidos: el profesor Mauricio Soria ha preparado el equipo y, como tal, él es el entrenador. Estamos a la espera de que sus documentos estén al día. En mi caso, le puedo hablar como gerente deportivo, que es el apoyo a él, al cuerpo técnico y a los jugadores. Por supuesto que estoy nervioso, porque el sueño y la ilusión de trascender en un certamen internacional ya inicia. Se trabajó mucho por llegar a este torneo, porque se ha hecho mucho sacrificio. Vamos con toda la ilusión y el sueño, porque inicia algo que se había anhelado durante mucho tiempo.

El Deportivo Saprissa enfrentó a Guanacasteca y lo derrotó en el torneo nacional. Ahora se vuelven a ver en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Mayela López)

- ¿Respecto al juego anterior contra Saprissa, qué tanto cambia que ahora el encuentro sea en el Estadio Ricardo Saprissa?

- Sí cambia, porque Saprissa estará en su casa, es fuerte en su campo, con su ultra, y eso lo hace diferente. Pero nosotros tenemos la ilusión de ir y salir no con un punto, sino con llevarnos la victoria.

- ¿Qué tan complicado ve el grupo que además de Saprissa y ustedes lo integran el Municipal de Guatemala, Estelí y Managua de Nicaragua?

- Durísimo. Cualquier grupo que nos hubiera tocado es duro, porque somos los que estamos por primera vez en el torneo. Aquí están los mejores del área; cualquier grupo que nos hubiera tocado iba a ser durísimo. Por ejemplo, iniciamos contra el tetracampeón de Costa Rica. Municipal quedó campeón en Guatemala, y nos tocó un equipo de Nicaragua que fue la revelación de este certamen y llegó a la final.

- ¿Cómo compaginar los dos torneos para que puedan competir de buena forma, máxime que en un mes acaba la fase de grupos en la Concacaf?

- El trabajo de la pretemporada fue fundamental. El profesor ya va para dos meses y se hicieron seis semanas de pretemporada muy fuerte en lo físico. El equipo también se reforzó y tenemos una base sólida que viene laborando durante año y medio, y gracias a eso estamos donde estamos. Se han demostrado cosas muy buenas y le garantizo, conociendo a los jugadores y la metodología del profesor Mauricio, que el equipo está para grandes cosas. Se puede jugar muy bien, pero ocupamos resultados. A Saprissa se le hizo un gran partido, pero hay que mejorar y por eso perdimos.

- ¿Qué tanta posibilidad ve de clasificar?

- Ver el día a día de los muchachos trabajando y no ver a nadie quejarse, no ver al entrenador no querer entrenar, me ilusiona y hace pensar en sacar un buen resultado. Siempre respetando a Saprissa, pero esto es de los jugadores y esperamos que salgan con la mentalidad ganadora de que sí se puede; es fútbol. Hemos tenido algunos contratiempos y todos trabajan, todos tienen ganas, están ilusionados y eso me hace pensar que sí podemos clasificar.