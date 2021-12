Yendrick Ruiz es la amenaza de Saprissa y del Mambo Núñez

Yendrick Ruiz llegó al Herediano en el 2012 y desde entonces se convirtió en uno de sus grandes referentes en ofensiva. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero Yendrick Ruiz intentará aumentar su leyenda vistiendo los colores del Herediano, en la final del Torneo de Apertura 2021 que arranca este jueves frente al Deportivo Saprissa, a partir de las 6 p. m. en el reducto morado.

Después de convertirse en el máximo anotador del Team con 116 anotaciones vestido de rojiamarillo, 133 en su carrera en la Primera División, el artillero busca no solo ganar más títulos con los florenses, sino su huella marcada en la institución.

Con cinco títulos de campeón nacional, una Supercopa y un título de la Liga Concacaf, Yendrick busca su sexta corona y acercarse a una marca, o por qué no, superarla en la serie ante los morados.

El ariete de 34 años tendrá una de sus últimas oportunidades de alcanzar a su excompañero Victor Mambo Núñez como el máximo anotador en las finales. Mambo logró nueve conquistas en la disputa de campeonatos, mientras Ruiz suma seis, por lo que requiere de tres ‘dianas’ para alcanzarlo.

Yendrick anotó por primera vez en finales en el Verano 2013 ante el Cartaginés (3-1) y posteriormente marcó un doblete en el Invierno 2014 frente al Deportivo Saprissa (4-2).

En el Verano 2016 ante Alajuelense (2-0), Apertura 2019 contra Alajuelense nuevamente (2-1) y en el Clausura 2021 contra Saprissa (2-1); también marcó anotaciones para su equipo, por lo que sin duda es uno de los grandes referentes en las series finales que ha disputado el conjunto rojiamarillo.

Yendrick confesó anteriormente a La Nación que ser parte del Team es una de sus grandes satisfacciones, al igual que ser el goleador histórico del club.

“Creo que sin duda son bendiciones. En lo personal estoy muy feliz de ser parte de esta gran institución y quedar en la historia. Mi ilusión es poder alcanzar la cifra más alta de anotaciones y quedar allí en lo más alto. No tengo una cifra de tantos específica, pero mi idea es no conformarme, y si Dios me da salud, seguir jugando y aportando al grupo para conseguir mis metas”, explicó Ruiz.

Sello goleador

En la actualidad, Yendrick es el goleador del Apertura 2021 con 10 tantos, superando al saprissista Jimmy Marín quien por cierto marcó en los últimos tres compromisos en el reducto morado, por lo que amenaza con destronar al florense en el cierre del certamen.

De acuerdo a las estadísticas de la Unafut, para celebrar los 10 tantos en el certamen, Ruiz ha disputado 22 partidos y jugado 1430 minutos. En total realizó 22 disparos a marco, de los cuales 14 fueron directos; además dio una asistencia. Todas sus concreciones las dentro del área.

El exjugador del Puntarenas FC, Alajuelense y Brujas ya fue campeón goleador en los torneos de Invierno 2014 (14 goles), Verano 2016 (11) e Invierno 2016 (13), por lo que intentará coronarse por cuarta vez como el máximo romperedes del fútbol tico.

Yendrick ya ha probado las mieles de la victoria y ser el héroe del cuadro rojiamarillo, pero también la amargura de perder campeonatos con el conjunto al cual llegó hace 11 años.

“Creo que lo que me hace falta (con el Herediano) es un bicampeonato. No lo hemos podido conseguir, creo que es algo bonito para la institución y para uno en lo personal, pero en este momento lo primordial es salir campeones, para posteriormente pensar en el bicampeonato”, aclaró Ruiz, quien jugará su tercera final consecutiva, tras caer ante Alajuelense y Saprissa en forma consecutiva.