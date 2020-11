“La verdad es un día muy especial para mí y mi familia, costó mucho pero hoy se me dio.Quiero rescatar el trabajo de todos mis compañeros y los cuerpos técnicos que he tenido en el Herediano y me han respaldado. Obviamente le dedico este récord a mi esposa, mis hijos y mi madre, quienes han estado conmigo en las buenas y las malas”, comentó Ruiz.