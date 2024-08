Wálter Centeno tiene claro que Jafet Soto es el jefe en Herediano y de paso le marca la cancha a Marcel Hernández

El Club Sport Herediano, que logró una sonada y convincente victoria en su último encuentro, 2-0 contra Saprissa, está listo para visitar a Cartaginés.

Brumosos y florenses se enfrentarán el próximo domingo a las 11 a.m. en el Estadio Fello Meza, donde, sin duda, la atracción será el regreso de Marcel Hernández a Cartago, esta vez vestido de rojo y amarillo.

¿Juega o no Marcel contra su exequipo? ¿Será titular o no? Estas y otras interrogantes fueron respondidas por Wálter Centeno, técnico de Herediano, en la conferencia de prensa previa al partido, que fue transmitida por Teletica Radio.

- ¿Con Marcel Hernández ha obtenido lo que esperaba de él en la cancha?

- Estoy contento con Marcel. En nuestro sistema juega un centrodelantero, y tengo dos; no pueden jugar dos centrodelanteros porque nadie está por encima del sistema. En este momento, ‘Tepa’ (José de Jesús González) lleva dos goles y lo está haciendo bien. En su momento, Marcel tuvo tres anotaciones, lo hizo muy bien, y le tocó la oportunidad a ‘Tepa’, y así sucesivamente.

“Donde haya competencia leal y saludable, el beneficiado siempre va a ser el club. En el mundo actual, solo había dos jugadores que siempre eran titulares: Messi y Cristiano. Ya ahora nadie tiene la titularidad, y al final son decisiones técnicas, y los medios deben respetar eso, porque no es solo Marcel, hay otros jugadores que también están jugando, y hay que preguntar también por ellos”.

- ¿Cómo manejar un camerino donde hay buenos jugadores y todos aspiran a ser titulares?

- Son valores que debe haber en un camerino: valores de respeto. Cuando se inicia una temporada, siempre se dice que somos un equipo, y cuando terminamos un torneo y se gana, se dice que somos una familia. Sí, una familia es cuando hay respeto, cuando todos jalan para el mismo saco, y en este momento Herediano está en esa etapa. Estamos tratando de que Herediano sea un equipo que juegue de una manera colectiva, independientemente de quién juegue, y el que mejor lo haga, es el que va a jugar. Aquí no va a haber nombres por encima del Herediano ni del jefe, que siempre va a ser Jafet Soto. No hay nadie por encima del club y de él. Los demás somos trabajadores normales que debemos aplicarnos día a día.

- ¿Cómo va la evolución de la lesión de Yeltsin Tejeda?

- Va bien, todavía le duele, pero va bien, y está descartado para el domingo.

Wálter Centeno, técnico de Herediano, explicó que en este momento le ha dado la oportunidad a 'Tepa' González como centrodelantero en lugar de Marcel Hernández, ya que su sistema de juego utiliza solo un delantero central.

- ¿Cuál es la forma de elegir la rotación que ha estado usando en el equipo?

- La forma de tomar una decisión de rotación no es porque al técnico se le mete en la cabeza; es porque, después de un partido, algún jugador está resentido o golpeado. Cuando esto es así, si a algún futbolista le duele algo, está propenso a lesionarse, y a veces es mejor pararlo unos días para que se recupere y no perderlo dos meses. Ahí entra el diagnóstico del doctor y del preparador físico, y uno toma la opción de darle descanso. Las rotaciones no son caprichos del entrenador, sino una necesidad del club.

- ¿Está tranquilo con lo mostrado por el equipo?

- Debemos seguir mejorando, seguir tratando de convencer, de entrenar, de practicar y de reafirmar lo bueno y lo malo que hacemos. A veces la gente dice que cuando uno gana no corrige, y es lo contrario: hay que corregir más cuando se gana. Uno se queda con el triunfo, pero se cometen errores. Del juego anterior ya los vimos, y el equipo es consciente de eso. Nuestra línea es mejorar cada día.

- ¿Qué ha pasado con Luis Ronaldo Araya, quien ha venido tomando un rol como suplente?

- No solo con Ronaldo, hay otros también. Está Emerson Bravo, Krisler Villalobos, Eduardo Juárez, Aarón Murillo, Getsel Montes, Francisco Rodríguez, Ariel Araúz, esperando oportunidad. Son roles de momento; el campeonato es largo, jugamos otro torneo. En el transcurso de una temporada hay lesiones y expulsiones, y el que esté mejor preparado cuando no esté jugando es quien puede terminar el campeonato. Nadie es desechable, todos son importantes, y unos han tenido la continuidad porque lo han hecho bien, y los demás deben esperar la oportunidad.