Wálter Centeno sonríe en su primer duelo Herediano vs. Saprissa: ‘Este título me sabe mucho’

Wálter Centeno está contento con cómo se vio el Club Sport Herediano en la Supercopa que le ganó al Deportivo Saprissa mediante los lanzamientos de penal.

Apenas se gestó la victoria del Team, el técnico rojiamarillo brindó declaraciones en FUTV y dijo que lo que más lo alegra es que los muchachos lo hicieron bien.

“La verdad que hemos trabajado un mes arduo, un mes a mucha consciencia y gracias a Dios se dio un título importante para ellos, para que sigan creyendo y saber que falta mucho camino por recorrer”, destacó Wálter Centeno.

Añadió que todavía faltan dos semanas de preparación, dos semanas donde tiene que involucrar a los jugadores que vienen llegando de la Selección de Costa Rica tras la Copa América.

“Tratar de que se saquen un poco el casete de la Selección y vuelvan al de Herediano y afrontar el torneo con mucha seriedad porque sabemos que el campeón, en este caso Saprissa, ha estado fuerte en los últimos dos años, tiene un gran equipo y no va a ser fácil”, argumentó.

Pero tampoco oculta que él es un hombre ganador, que lo fue como jugador y que esa esencia la conserva como técnico.

“Dios a uno lo lleva a lo más alto, a lo más bajo y lo procesa, la verdad que contento. Este título me sabe mucho, porque mi esposa me ha ayudado mucho y es para ella”, afirmó Wálter Centeno, quien no oculta que extrañaba estar en el banquillo.

“Lo que más me gusta es la cancha, ya no puedo jugar, pero sí puedo dirigir. Entonces esa es la pasión mía”, recalcó el técnico del Herediano.