Wálter Centeno: ‘Es duro, tuvimos algunos despistes y se vino la derrota’

La derrota 1-3 contra Cartaginés golpeó a Wálter Centeno, técnico de Herediano, quien aseguró que el impacto es duro para él. En conferencia de prensa, luego del partido frente a los brumosos, Centeno trató de explicar por qué su escuadra solo tiene ocho puntos de 18 posibles y por qué en cuatro salidas no ha ganado.

- ¿Qué análisis hace del partido y cuál es su criterio de que solo han ganado ocho puntos de 18 posibles?

- Hay que absorber la derrota en este momento y la tabla no es buena para nosotros, especialmente para mí. Es duro, no hemos tenido un buen arranque en el torneo. No es excusa, pero tenemos que mejorar muchas cosas para ponernos a tono en el campeonato. Fue un partido duro, hicimos cosas importantes. Tuvimos algunos despistes y se vino la derrota, pero felicito al equipo rival que lo hizo bien.

- Herediano tiene cuatro salidas y no ha ganado. ¿Por qué esta situación?

- Duele no puntuar. Un equipo como Herediano no puede darse estos privilegios de no sumar de visita. Tenemos una planilla muy vasta y trabajamos para eso. Una de las cosas que he tratado de mejorar en este torneo es decirles a los jugadores que debemos ganar de visita si queremos estar ahí en la tabla. Es una asignatura que estamos debiendo.

- ¿Le hace falta equilibrio al equipo en la fase defensiva?

- Si se refiere a los tres goles, fueron en salida rápida de ellos. En el primero, teníamos superioridad numérica y nos entraron por el centro. En el segundo también, fue un pase al callejón, entonces estábamos bien en superioridad, pero no llegamos a cerrar las líneas de pase, eso es diferente. Durante todo el partido, los defensas hicieron cosas importantes. En el segundo tiempo fueron dos llegadas y dos goles. No es excusa, el rival supo aprovechar eso y nosotros tal vez tuvimos un desajuste a la hora de cerrar los callejones.

- Contra Saprissa se vio muy dinámico. Contra Cartaginés fue lo contrario. ¿Cuánto le falta a su equipo para tener esa regularidad y dinámica?

- Buena pregunta. El viaje de la bola no fue tan rápido, era muy pausado. Una de las cosas que más les digo a los jugadores es pase rápido, pase gol y golpeo rápido, pero fue acompañar la bola. De ahí es que tal vez la dinámica en relación con el balón no estuvo del todo bien en la circulación. También el rival hizo su trabajo. Nosotros, sin excusas, nos tocó perder y aceptarlo. Debemos buscar mejorar y tenemos un partido el próximo jueves.

- ¿Cuál es el punto específico de mejora del equipo?

- Bueno, la tabla lo refleja, tenemos ocho puntos, y una de las cosas que más he atacado es que no merecemos esto, porque la afición exige más, soy consciente de eso. Creo que el arranque no ha sido del todo bueno. Saben ustedes cómo es el torneo; estamos teniendo nuestro bache y si podemos levantarnos y mejorar en algunos aspectos, como los goles, porque nos han hecho falta goles, el equipo se puede fortalecer al final, que es como nosotros estamos previendo el torneo. No queremos estar así, pero es lo que nos toca y debemos ser críticos y conscientes de que no estamos bien en la tabla. Lo que nos pide nuestra dirigencia y la afición es que mejoremos, y vamos a trabajar para ello.

- Usted dijo que en su sistema no juega con dos delanteros centros, pero ante Cartaginés sí los utilizó. ¿Por qué cambió?

- En el inicio, en el arranque del partido, pero como iba el marcador, metí tres delanteros: Andy Rojas, Marcel Hernández y José de Jesús González. Yo lo dije para cuando tenemos el módulo, pero hay variantes durante el partido. Vamos perdiendo 1-0, tenemos a Marcel y colocamos a tres delanteros por dentro y tratamos de combinar por ahí. Fue por estrategia, pero sí se puede cambiar el sistema, a veces no, pero cuando se va perdiendo, se puede arriesgar. Lo hicimos porque queríamos empatar, no se dio y puede ser que en otra ocasión se dé.