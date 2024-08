Vladimir Quesada vuelve a enfurecerse y abandona la sala de prensa de Saprissa

“Con permiso”, dijo Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, quien cortó la conferencia de prensa, se levantó de la silla y llamó a Patricio Altamirano, jefe de prensa del club.

“Pato (así le dicen a Patricio), usted no puede prestarse para esto. Son solo dos preguntas por medio”, dijo Vladimir, visiblemente molesto porque La Nación le hizo cuatro consultas.

Quizá esa fue la gota que derramó el vaso, o lo que incomodó a Vladimir fue que en la sala de prensa de Saprissa prácticamente no había periodistas; estaba casi vacía.

Así como lo lee, no había prensa. Solo estaba presente La Nación, representada por mí, un camarógrafo de Extra TV y, antes de que iniciara la atención a medios con el entrenador saprissista, llegaron Fabián Montero y Gerson Carmona, periodistas de La Vía CR, medio de comunicación digital de la Universidad Latina.

“Usted no debe hacerle el trabajo a los demás. ¿Usted cree que no sé que se pusieron de acuerdo?”, me dijo Vladimir, dejando una estela de duda sobre lo que expresó acerca de ponerse de acuerdo.

Antes de que se enojara, Vladimir contestó dos de mis preguntas, luego le respondió dos consultas a Fabián Montero y, tras mis siguientes dos preguntas, fue que se levantó y no continuó atendiendo.

“Está bien por usted que es responsable y vino puntual a hacer su labor, pero no le haga el trabajo a los demás”, volvió a decir Vladimir cuando se le explicó que, ante la ausencia de los demás medios, La Nación trató de aprovechar la atención para efectuar cuatro o más consultas, si era posible.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, se mostró como pocas se la ha visto. Enojado, molesto y no siguió con la conferencia de prensa. (Alonso_Tenorio)

Es la segunda vez que Vladimir se enoja en una conferencia esta semana. La primera fue el martes pasado, luego del partido que le ganaron de visita 2-3 al Managua de Nicaragua.

Ahí, Quesada se molestó porque un periodista nicaragüense le cuestionó el dudoso tercer gol de su equipo, casi lo atacó y daba la impresión de que esperaba que el técnico morado le dijera que sí, no fue gol.

“Si al final los árbitros se equivocan o no, eso no es mi culpa. Usted vaya y pregúntele a él, yo puedo responder por el trabajo de mi equipo”, respondió Vladimir, el martes anterior.

Tras su molestia en la sala de prensa de Saprissa, Vladimir llamó a Patricio Altamirano y lo llevó donde está el camerino. Ahí conversó con él, quizá reclamándole la ausencia de medios o las cuatro preguntas de La Nación.

Previo a los juegos considerados claves o tipo A, como es un duelo entre clubes grandes, como el que tendrá Saprissa el domingo de visita contra Herediano, la Unafut determinó que los técnicos deben dar conferencia de prensa uno o dos días antes del compromiso.

