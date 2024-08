Vladimir Quesada quiere ser el Alex Ferguson de Saprissa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, tiene un sueño que desea hacer realidad al frente del cuadro morado. Quesada dejó claro que busca trascender en Saprissa y convertirse en una figura emblemática, como lo es un técnico de reconocida trayectoria a nivel mundial.

Ante una consulta de La Nación, en la conferencia de prensa previo al duelo ante el Muncipal de Guatemala (jueves, 6 p. m.), un partido que pone en juego la continuidad de Saprissa en la Copa Centroamericana, Vladimir comparó su deseo de ir más allá en el banquillo tibaseño con la legendaria trayectoria de Sir Alex Ferguson en el Manchester United.

“Cada día le doy gracias a Dios porque, como dije anteriormente, él es quien me tiene aquí, es quien me sustenta. Cuando en un futuro, y espero que sea dentro de mucho tiempo, decida retirarme, quisiera haber sido como Sir Alex Ferguson en este equipo. Y, cuando eso ocurra, seguiré dándole gracias a él por todo lo que me ha dado”, expresó Vladimir cuando La Nación le preguntó si está feliz al frente de Saprissa.

Su referente, el técnico Alex Ferguson, estuvo en el Manchester United desde 1986 hasta su retiro en 2013 conquistando de paso toda clase de trofeos, incluyendo dos Champions, un Mundial de Clubes y 13 veces la Premier League.

Vladimir Quesada, en tanto, se enfoca en el presente inmediato más allá de su repisa de trofeos: necesita al menos un punto ante el Municipal para garantizar la presencia del equipo en los cuartos de final. Una derrota, lo dejaría fuera del certamen prematuramente.

- ¿Cree que en el último mes ha enfrentado situaciones que lo han molestado o lo han llegado a enojar? ¿Instantes que le han quitado la tranquilidad, quizá sacándolo un poco de sus casillas?

- Yo siempre lo he dicho: me considero un bendecido, y en este momento lo disfruto, estoy sumamente contento. No pedí venir acá; soy parte de esta institución, me pidieron venir y lo acepté con mucha responsabilidad y una gran alegría.

“Sigo teniendo esa misma alegría; lo que pasa es que la gente no comprende. Muchas veces quieren que yo sea explosivo, y no soy así, nunca he sido así. Pero eso no quiere decir que por dentro no esté sumamente agradecido con Dios, con el Eterno, por darme esta oportunidad, por haber nacido en la familia que nací, por haber formado la familia que formé con mi esposa Gabriela, mis hijos, mis nietos, mis demás familiares, y con los muchachos de Saprissa, que cada día me hacen estar más contento y feliz y amar más este deporte. Al ver cómo se comportan en el terreno de juego, con la ética profesional con la que trabajan, sé que siempre habrá personas que quieren hacer daño, buscar lo negativo, resaltarlo, pero así es la vida, así es el mundo, y eso me tiene sin cuidado. Estoy muy feliz, contento y agradecido con Dios”.

"Cuando en un futuro, y espero que sea dentro de mucho tiempo, decida retirarme, quisiera haber sido como Sir Alex Ferguson en este equipo", dijo Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Disfruta dirigir? ¿Siente que cada torneo es un reto más para Saprissa?

- Lo primero que hago siempre es darle gracias a Dios por devolverme el alma al cuerpo. ¿Cómo no va a ser una gran alegría estar al frente de este grupo de muchachos y disfrutar del torneo nacional e internacional? Es un privilegio, y no cualquiera lo tiene.

- ¿Qué es la prioridad en este momento, el campeonato nacional o la Copa Centroamericana de Concacaf?

- Mi prioridad es ganar todo. Nací en este equipo; mi primera imagen fue cuando Abraham Fara, el papá de Robin Fara, nos llevó a jugar a Santa Ana. Recuerdo a los padres del equipo rival maltratándolos. Ese día comprendí qué es esta institución: es ganar. Aquí priorizamos ganar todo, somos un equipo grande y no tengo ninguna prioridad.

- ¿Cuánto pesa la experiencia de sus jugadores en este tipo de partidos?

- Presión en Saprissa siempre hay; esto es lo que este equipo ha generado a través de su historia. Sabemos que el partido es de mucha presión, pero tenemos una historia reciente de cuatro torneos donde la presión ha sido enorme. En este tipo de juegos, todo eso debe relucir, y los muchachos lo tienen bien claro: es una final.

