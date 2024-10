Vladimir Quesada: ‘Nos tenemos que reunir y tomar una decisión con miras a lo mejor para Saprissa’

- ¿Cómo vive una segunda derrota consecutiva? Copiado!

- Nosotros estamos acostumbrados a ganar, pero Dios sabrá y Él decide. Para nosotros no es agradable que Saprissa pierda dos partidos, y menos en nuestro campo. Ahora perdemos un invicto de más de un año a nivel nacional; esto no lo pensábamos ni en nuestra peor pesadilla. Estamos hechos para ganar, pero lamentablemente los dos resultados no han sido lo que queremos y hemos recibido una cantidad de goles no acostumbrada, además de haber anotado poco.

Solo queda ofrecer disculpas; no es nuestra intención lo que está pasando. Nosotros trabajamos lo mejor posible, pero lamentablemente no se está dando.

- Ariel Rodríguez dijo que deberían mantener al grupo intacto hasta diciembre... Copiado!

- Eso es lo que él dice; yo no tengo nada que decir. Respeto lo que dice, pero no voy a opinar al respecto. Vamos a ver... Como dije el otro día, yo soy un empleado de planta y no tengo contrato diferente, así que acataré las decisiones de nuestras autoridades.

- Don Juan Carlos Rojas dijo a mitad de semana que usted estaba en alerta... Copiado!

- Si otras personas tienen esa costumbre de salir y publicar las cosas, yo no tengo esa costumbre. Lo que tenga que decirle a don Juan Carlos, se lo diré directamente. Hablar aquí es fomentar el “teléfono chocho”. Las decisiones que consideren tomar, ellos son los que deben dar el paso a seguir.

- ¿Cómo está usted? Copiado!

- Yo me siento muy fuerte; mi familia me apoya, hago ejercicio y Dios me mantiene fuerte, pero cuando suceden cosas como estas, uno debe juntarse y tomar decisiones consensuadas. Ahora usted me ve muy tranquilo, pero estoy molesto y triste. Entiendo el efecto de la afición; sé que muchos reaccionan así porque estamos acostumbrados a ganar, no a perder. Yo ni siquiera quiero empatar. Ahora estoy tranquilo, pero en su momento debemos tomar una decisión.

- ¿Usted no ha llegado a pensar si se necesita un cambio independientemente de dónde se tenga que dar? Copiado!

- Como le dije, la decisión se tomará de manera consensuada. La pregunta está buena, pero la respuesta la obtuvo antes, en la pregunta anterior. Yo he vivido esta situación y muchas más; como jugador viví muchas y también en esta posición. En su momento, nos tenemos que reunir y tomar una decisión con miras a lo mejor para la organización y el grupo de jugadores.

- ¿Qué ha pasado con la defensa que se ha visto tan afectada? Copiado!

- El problema de algunos de ustedes es que dicen que el problema es de la defensa, pero ese aspecto lo deben trabajar todos los jugadores. Los goles no nacen porque sobrepasen a nuestra línea defensiva; todo nace en ocasiones cuando estamos atacando. Ahora, nuestra organización defensiva no ha sido buena; deberíamos reagruparnos...

- ¿Cuándo cree usted que el equipo pueda cambiar la cara? Copiado!

- No hemos obtenido los resultados que queríamos, pero sí hemos tenido una mejoría. Ahora, el aviso de este juego es bueno; nos quedan once fechas por disputar, y es mejor que nos suceda en este momento que en las fases finales. Hay que corregir; hay poco tiempo de trabajo, pero tanto nosotros como los muchachos tenemos experiencia en estas cosas.