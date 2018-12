Es la misma tranquilidad. Sabíamos que lo que sucedió en el partido anterior aquí en Heredia fue un accidente en el fútbol, Herediano nos superó ese día, muchos creyeron que nosotros vinimos aquí a jugar de eso, que así planificamos el partido, pero no fue así, Herediano nos superó ese día. En la semana me preguntaron qué podemos esperar, y es el Saprissa que va normalmente a cualquier cancha, con el fútbol que ha mostrado durante toda la temporada. Para mí, vamos con la misma tranquilidad. Confío mucho en estos jugadores, me lo demuestran día a día, me demuestran las ganas que tienen ser bicampeones, sobre todo en grandes momentos sacan a fluir sobre el terreno de juego el gran talento que Dios le dio.