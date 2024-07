Vladimir Quesada deja claro lo que cambia al enfrentar otra vez a Guanacasteca

El Deportivo Saprissa vuelve a enfrentar a Guanacasteca. Hace seis días lo derrotó 3-1 en el Estadio Nacional por el campeonato nacional y este miércoles, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa, vuelven a medir fuerzas en el primer juego de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Saprissa y Guanacasteca integran el Grupo D del torneo, que además completan los clubes nicaragüenses Real Estelí y Managua, así como el Municipal de Guatemala.

Vladimir Quesada atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al juego que efectúa la Concacaf.

- ¿Cómo están las posibilidades de contar con Mariano Torres y Ariel Rodríguez?

- Respecto a ellos, tuvieron muy buenas sensaciones, al igual que David Guzmán, Kendall Waston, Pablo Arboine y Fidel Escobar, quienes tuvieron la oportunidad de hacer trabajos colectivos y están en lista para ser tomados en cuenta mañana.

- ¿Qué tan diferente puede ser este partido ante Guanacasteca comparado con el que jugaron recientemente?

- En demasía no va a ser nada diferente, va a ser sumamente difícil. Lo diferente es que en el anterior, los dos éramos visitantes. No jugamos en nuestro terreno de juego con nuestra afición, y eso sí cambia. Esperamos un gran rival, que hace su primera presentación en torneos internacionales y, de acuerdo con lo mostrado en los últimos partidos, confirman que tienen muchos deseos de figurar.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reconoció que Guanacasteca puede ser un rival que les complique las cosas. (Jose Cordero)

- ¿Hay espacio para mostrar alguna sorpresa, porque ambos equipos se conocen?

- Es difícil. Lo diferente es que la mayoría de nuestros jugadores tienen más bagaje internacional, pero en el juego y en el ámbito internacional eso muchas veces no pesa. Queremos que nuestros jugadores saquen a relucir destrezas, sus capacidades, su inteligencia y todos los factores que nos ayuden a buscar la victoria.

- ¿Por qué cree usted que a Saprissa en los últimos 20 años le ha costado ganar un cetro internacional?

- Es muy fácil. A partir del campeonato de Concacaf, que ganó Saprissa y le dio la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, los equipos de la MLS y de México entendieron que tenían fuertes rivales a nivel centroamericano y que el torneo revistió una nueva importancia para ellos. Tienen el dinero para comprar jugadores de alto precio y no solo a Saprissa, sino a todos en la liga centroamericana nos ha costado competir contra estos equipos. Pero no nos cansamos de intentarlo, es una esperanza, una ilusión y no hace mella en nuestros deseos ganadores de poder hacer las cosas bien. Esperamos hacer un buen torneo y clasificar lo mejor posible.

- ¿Cree usted en la rotación al inicio de la temporada?

- Tiene que haberla. No necesariamente porque estemos empezando el torneo, no tiene por qué no haberla. Son demasiados partidos en poco tiempo. En 15 días vamos a viajar dos veces a Nicaragua y solo el hecho de montarse a un avión causa desgaste y genera tensión. Los rivales van a mostrar su mejor nivel y nuestros jugadores deben hacer lo mismo, dar lo mejor y eso implica desgaste.