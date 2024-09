Vladimir Quesada da un argumento para agradecer la presencia del VAR

El VAR, o asistente de video (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés), tiene diez días de haber debutado en el fútbol nacional y se volvió protagonista.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, elogió el uso de la herramienta: “El VAR es bueno para todos”, dijo luego del partido que su equipo le ganó 3-2 a San Carlos. Precisamente, los morados alcanzaron el tercer gol gracias a la intervención del VAR.

Adrián Chinchilla, árbitro del encuentro, no vio una falta en el área contra Kendall Waston. Fue llamado para revisar el monitor y marcó penal. Ariel Rodríguez se encargó de ejecutarlo y le dio la victoria a su equipo.

Quesada agradeció que con el uso del VAR se señalara la falta y opinó que, antes, ese tipo de acciones contra Waston no se marcaban.

“A Kendall le hacen mínimo dos penales por partido y no los pitan porque es grandote y creen que no lo pueden botar. Eso se revisa y hay que ser conscientes de las acciones”, comentó Vladimir.

Además, el entrenador saprissista añadió que el VAR es bueno para todos y, en algún momento, también perjudicará a todos.

“En términos generales es bueno. Si nos ayuda de buena manera en jugadas complicadas y en roces en jugadas de bola quieta, mejor para nosotros”, afirmó Quesada.

Tras la llegada del VAR, a Saprissa le señalaron dos penales a favor: uno contra el Santos de Guápiles, que anotó Kendall, y el del miércoles anterior frente a los norteños. Sin embargo, la herramienta también señaló una falta de penal en contra de los morados, cometida por Pablo Arboine frente a Santos, lo que representó el 1-1 para los guapileños. Al final, los tibaseños ganaron con un gol de Jefferson Brenes.

Sobre el choque contra San Carlos, Quesada expresó que para ellos es una gran satisfacción haber ganado y estar en este momento compartiendo el primer lugar del torneo. Saprissa llegó a 21 puntos, los mismos que posee el cuadro norteño.

“Entendemos y estamos muy conscientes del momento que atravesamos, pero igualmente en el camerino estamos claros de que, si en algún momento las cosas no están tan bien, no se puede bajar los brazos ni dejar de correr. Este es un equipo que no solo ahora lo ha hecho, sino durante cuatro torneos, y no es como muchos han querido minimizar lo que estos muchachos han conseguido”, manifestó Vladimir.

Saprissa se prepara ahora para otro fuerte encuentro, el próximo sábado, de visita contra Liberia (5 p. m.). Luego de ese compromiso, el equipo volverá a participar en la Copa Centroamericana de la Concacaf. El domingo parte a Guatemala, donde el martes de la próxima semana encarará, de visita, el primer juego de los cuartos de final del torneo, contra el Antigua.

