Vladimir Quesada arremete contra el Torneo de Copa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, arremetió contra el Torneo de Copa, pero sus declaraciones encendieron las redes sociales, donde algunos aficionados se lanzaron en su contra.

El cuadro morado quedó eliminado tras su enfrentamiento contra el Santos de Guápiles. Los tibaseños empataron 1-1 con los guapileños, pero cayeron 3-2 en la definición desde el punto de penal.

”No voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante”, dijo Vladimir Quesada en declaraciones a Tigo Sport, al finalizar el compromiso.

''No es un torneo importante'', Vladimir Quesada sobre el Torneo de Copa pic.twitter.com/lu1t7yQKGx — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 5, 2024

Vladimir añadió que el Torneo de Copa es algo a lo que el aficionado tico no está acostumbrado.

”Lo podemos ver en los estadios y, de alguna manera, para los equipos que competimos en otros torneos, es demasiada la saturación. Pero nuestras autoridades deciden otra cosa y, aunque no estemos de acuerdo, hay que respetar”, resaltó Quesada.

En cuentas como X (antes Twitter), algunos aficionados comentaron que, si Saprissa hubiese ganado el Torneo de Copa, Vladimir habría dicho que están obligados a ganar todo en lo que compiten.

”El problema más de fondo es que, si hubiéramos perdido el clásico, era esperable; si nos ganaba Santos, esperable; si perdíamos en penales, esperable. Si la afición lo siente así, cuánto más los jugadores. Es hora de autoevaluarse con la exigencia que amerita un tetracampeón y decidir ya. Estamos a tiempo”, escribió Rodrigo Paniagua, aficionado de Saprissa, en la cuenta de Facebook del club.

Tras quedar eliminado del Torneo de Copa, Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, se prepara para el siguiente juego del campeonato contra Pérez Zeledón, el miércoles de la próxima semana. (Mayela López)

En esa misma cuenta, Pedro Carranza comentó: “En lo que va del semestre, Saprissa ya perdió la Recopa, la Supercopa, sumó un nuevo ridículo internacional y quedó eliminado del Torneo de Copa”.

Otros piensan igual que Vladimir: que el Torneo de Copa no tiene importancia y que, dentro de diez días, cuando se enfrenten nuevamente a Santos por el campeonato, las cosas serán diferentes.

La realidad es que Saprissa quedó eliminado del Torneo de Copa, competición que ya definió a sus semifinalistas. Alajuelense enfrentará a Santos, mientras que Guadalupe FC se medirá a Puntarenas FC.

