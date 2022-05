Un pescador retirado del fútbol tiene a Puntarenas muy cerca de tocar la gloria

Steven Williams (izquierda) celebra su gol ante Carmelita. En la actual campaña suma ocho tantos con el Puntarenas FC. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Para Steven Williams el fútbol ya era historia. Su debut en la Primera División a los 28 años con Limón FC y su paso por el Santos de Guápiles habían sido experiencias que jamás imaginó vivir.

Después de mejenguear los domingos con equipos de amigos y su paso por Linafa, con Siquirres, haber llegado a la máxima categoría era más de lo que se había propuesto.

Es por eso que tras un retiro voluntario de siete meses, se había dedicado a la pesca y tiraba la cuerda en Limón, recordando con sus amigos las anécdotas como futbolista, sus días buenos, goles y experiencias ya archivadas en álbum de recuerdos.

No obstante, una llamada del técnico Horacio Esquivel le cambió todo, con la invitación a ponerse de nuevo los tacos para ser parte de un proyecto en la Liga de Ascenso que cambiaría no solo su vida sino también la de una provincia.

El espigado jugador, quien llegó para el Torneo Apertura 2021 al Puntarenas FC, es parte fundamental del éxito del cuadro chuchequero y ahora está a 90 minutos de coronarse campeón del Clausura y lograr el boleto a la Primera División con la escuadra naranja.

Steven suma dos goles en los últimos dos compromisos, al marcarle a Santa Ana en las semifinales, en el partido de vuelta, y a Carmelita, en la final del Clausura, autor del único tanto que tiene adelante a los porteños (1-0).

“Tenía siete meses sin jugar, me había retirado y estaba dedicado a la pesca; incluso los jefes vinieron a verme aquí a Puntarenas. El profe (Horacio Esquivel) me convenció de venir, sonaba bien el proyecto y decidí venir. Me vine a pescar goles aquí en Puntarenas. Me parece que fue una decisión acertada”, comentó Williams.

Al conocerlo bien, Esquivel no solo lo ha puesto en punta de ataque, sino también aprovechando su estatura (1, 90 metros) lo ubica en el medio campo en labores de marca y sacrificio, en donde tampoco ha defraudado.

“Sinceramente me había retirado, no quería nada con el fútbol, sentía que había acabado mi momento, pero uno está donde Dios quiere. Ahora solo pesco por diversión con mi compañero Johnny (Gordon) en el estero de Puntarenas. A mí me va bien y saco unas ocho piezas (pescados)”, dijo Williams.

“Me siento como si estuviera en Limón, porque es la misma vibra y la afición se apega mucho a uno. Apoyan demasiado. Hemos tenido mucha resiliencia y logramos superar todos los obstáculos. Ahora debemos ir de visita ante Carmelita el próximo domingo a jugar inteligentemente para sacar el resultado y ser campeones”, añadió Williams, de 35 años, y quien suma ocho tantos en el campeonato

Como un padre

El entrenador Horacio Esquivel, comentó que tenía claro el proyecto que tomó en sus manos y que Steven Williams sería un jugador importante para alcanzar sus objetivos, por lo que decidió buscarlo.

“No le convencí de que dejara de pescar, porque usted sabe que en ciertos equipos es duro. Dichosamente hemos caído en tierra fértil con la nueva administración en Puntarenas. A Steven Williams lo conozco desde muy niño, fue jugador mío en escuelas de fútbol y yo sé lo que él puede dar y su disciplina táctica”, comentó Esquivel.

“Recurrí a él, porque desde que vine acá, con la ilusión de hacer cosas importantes, en una institución que tiene una gran historia y merece estar en la Primera División, busqué los jugadores adecuados y uno de esos era Steven Williams. Fuera de ese rectángulo, yo soy un padre para mis jugadores. Para que te respondan hay que ser un padre también”, añadió.