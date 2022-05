Patrick Pemberton da la cara tras su pecado en la final ante el Puntarenas FC

A sus 40 años y luego de muchas finales, partidos claves, eliminatorias y dos Copas del Mundo, Patrick Pemberton no recurre a excusas sin sentido para tapar sus fallos; si se equivoca no tiene problema en aceptarlo y fue justo lo que hizo tras el juego de ida de la final del Torneo de Clausura 2022 de la Liga de Ascenso, entre Puntarenas FC y Carmelita.

El portero de Carmelita Patrick Pemberton (1) no pudo detener el balón y se lo dejó servido al delantero del Puntarenas FC Steven Williams (20). (JOHN DURAN)

Pemberton y el propio anotador Steven Williams son claros en que sin el error del arquero la pelota no hubiese ingresado y por ende, el PFC no tendría la ventaja de 1 a 0 en la serie. Sin embargo, el cancerbero no baja la cabeza y advierte que él y sus compañeros tienen lo necesario para levantarse, dejarse el Clausura 2022 y forzar a una gran final.

“Muchos medios señalan al jugador por su edad y no miran mucho el rendimiento, pero el día de hoy (sábado) pueden medir cómo fue el trabajo mío... En el gol fue una buena jugada y desborde de Rodrigo Garita, vino el centro y la pelota me pegó en la mano y no le di la dirección indicada, sino que más bien lo que hice fue frenarla y el el balón le quedó a Steven Williams”, manifestó Patrick.

El meta añadió que: “La moneda está en el aire, tenemos muy buenos planteles y por eso estamos en la final... Estábamos de visitantes y en la casa del campeón, pero el equipo fue al frente, tratamos de hacer las cosas bien, pero no tuvimos opciones de concretar. La verdad es que sacamos un resultado relativamente bueno y faltan 90 minutos en casa.

[ Vendedora de 62 años en Puntarenas se ilusiona con grandes ventas de vigorón ante Saprissa y Alajuelense en Primera ]

En lo que respecta al goleador, afirma estar feliz en el Puerto y hoy en día ve la decisión de volver al fútbol como lo mejor que le pasó. Steven tenía siete meses alejado del balompié, pero el técnico Horacio Esquivel lo convenció de volver, dejar Limón y por esas casualidades del fútbol, fue el protagonista de la ida.

“Tengo ocho o siete anotaciones en el torneo. En el gol sinceramente agarré la basurilla, por así decirlo, porque luego del centro y una mala parada de Pemberton solo me quedó meterla; sinceramente si Patrick la deja pasar no anoto, porque la bola iba bastante fuerte, pero me la paró y solo la guardé. Ahora se nos viene un partido complicado, pero nos preparamos para sacar la victoria y conseguir lo que queremos. Este gane representa mucho, tenemos un poquito de ventaja y queda jugar inteligentemente la vuelta”, comentó Williams.

El duelo de la vuelta será en el estadio Rafael Bolaños, el próximo domingo a las 3 p. m., donde los verdolagas buscarán remontar con el respaldo de su gente. Eso sí, la afición porteño de seguro se hará presente y en gran cantidad, para montar una fiesta similar a la del primer cotejo.