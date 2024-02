Técnico del Cartaginés expone por qué es bueno entrenar tres horas sin necesidad de rotar jugadores en los partidos

Mario García, técnico del Cartaginés, es de la vieja escuela: le gusta entrenar como mínimo tres horas, no cree tanto en las rotaciones y es de darle más libertades a los futbolistas. A su entender, hay tendencias actuales que ni él entiende y mucho menos los jóvenes.

El técnico Mexicano, Mario García, tiene al Cartaginés en el cuarto lugar del Torneo de Clausura 2024, con 10 puntos en cinco partidos. (Rafael Pacheco Granados)

García impactó positivamente a los brumosos y los jugadores le responden en la cancha. Este domingo reciben a Herediano en el Fello Meza, a las 11 a. m., en un compromiso en el que se disputa el liderato del Torneo de Clausura 2024.

¿Qué tanto le han ayudado las dos semanas de trabajo sin partidos?

- Creo que bien, pero estos parones también tienen dificultades, porque se cruzan los fines de semana y es difícil la gestión con los jugadores. Realizamos la dosificación adecuada de las cargas y hay un crecimiento muy notable, en los temas de intensidad y de la postura física, para la forma en la que queremos jugar.

¿Qué piensa de las rotaciones?

- En México fue todo un tema con el técnico de la selección Juan Carlos Osorio. A partir de ahí, entró mucha metodología española, con términos que ni yo entiendo y eso que tengo muchos años en el fútbol. Si uno no lo comprende, imagínense a los jóvenes.

”Damos demasiada información al jugador y le quitamos su creatividad. El técnico te va a preparar para correr, para posicionarte en ciertos lugares y perfeccionar la técnica, los perfiles y el control orientado, pero la magia es del futbolista.

”Un equipo se entiende con los partidos y los entrenamientos, así que la rotación se dará a medida de que se compita y cada quien se prepare. En el plantel hay una competencia muy fuerte y quien se descuide, deja el puesto, pero no es por rotaciones”.

¿Siente que venir a Costa Rica fue la mejor decisión?

- Cartaginés es un buen proyecto. Yo estoy para equipos de buen fútbol y de garra y la historia del Cartaginés es esto. No en todos lados quieren disciplina, trabajo, exigencia, esfuerzo y que los jugadores entrenen tres horas y que crezcan.

”La exigencia no es fácil y a algunos les cansa. Sin embargo, para transformarse hay que pagar el precio y siento que llegué en un lugar donde quieren ese cambio”.

¿Sus jugadores han asimilado con mayor facilidad su propuesta?

- Les va a seguir doliendo el asimilar mi idea. La realidad es que hoy en día ni cuenta se dan de que llegan a 9 o 10 kilómetros recorridos en los entrenamientos fuertes. Afortunadamente la dosificación fue adecuada y nadie se lesionó. Han llegado a estar por encima en ciertos valores, aunque aún no es lo que queremos.

”Si no hay disciplina y exigencia, no hay transformación. Esto es algo diario y continuo, no se puede frenar en un atleta de alto rendimiento”.

¿Tiene algún tipo de rivalidad con Héctor Altamirano o se llegaron a enfrentar en México?

- Sí nos enfrentamos. Me daban los datos y creo que me ganó más de lo que yo le gané. Cuando pasé al Atlante creo que emparejamos. Sin embargo, la rivalidad es entre Cartaginés y Herediano, es de muchos años y le tengo mucho respeto. Tengo solo un mes en el país y siento ya lo que es esa rivalidad, hasta me lo han transmitido.

¿Cómo están los lesionados?

- Jose Gabriel Vargas, Dylan Flores y Bernald Alfaro ya entrenaron esta última semana. Están bien y ahora hay que competir por el lugar.

”En el caso de Alfaro, me ha gustado mucho su perfil. Es el estilo de futbolista que me gusta y es muy disciplinado para el trabajo. Ahí se puede ver como un refuerzo”.

¿Qué tanto puede cambiar a nivel táctico, con todos los jugadores que recupera?

- Hay muy buenos jugadores y es un sufrimiento elegir. Cuando me invitaron a venir, me puse a revisar el plantel y habían más de 20 jugadores, muchos con recorrido, con selección y algunos hasta con récords en el club. Por lo mismo, el refuerzo es en realidad llevar a los que están a uno o dos escalones más arriba.

”Elegir es un dolor de cabeza, porque puedo dejar gente afuera que puede estar ahí y viene bien.Igual, siempre busco que la justicia deportiva prevalezca”.