Técnico del Cartaginés recibe emotivo obsequio de jugador del Toluca mientras ‘espiaba’ al Herediano

Sentado en el sector de sombra del Estadio Alejandro Morera Soto, el técnico del Cartaginés, Mario García, observó atentamente el juego entre el Herediano y el Toluca, por la Concacaf Liga de Campeones, donde los aztecas ganaron 1-2.

Al concluir el compromiso, el estratega bajó las gradas y, mientras se despedía a lo lejos de algunos conocidos del cuadro mexicano, el jugador Juan Pablo Domínguez corrió desde el medio campo hasta la gradería para saludar efusivamente al timonel del Cartaginés.

Con una enorme sonrisa, Domínguez abrazó efusivamente a García y conversaron por un par de minutos. Posteriormente, se despidieron, pero el futbolista regresó, se quitó la camisa y se la entregó al estratega, quien agradeció el gesto de su expupilo.

“Juan Pablo Domínguez tiene una gran historia de vida. Llegó al Atlante, equipo al cual yo dirigía, tras una visoria. Tontamente, no lo dejé porque llegó al final de la pretemporada y era muy joven (21 años). Se fue al Correcaminos y al año siguiente lo volvimos a traer tras una negociación con Javier San Román (dueño de Grecia), y con nosotros tuvo dos años espectaculares”, recordó García.

Después de su destacada actuación en la Liga de Expansión con el Atlante, Domínguez fichó por el Necaxa y posteriormente pasó al Toluca, donde demostró un gran nivel.

“La historia de Domínguez es admirable. Es una de esas historias que se generan en el Atlante y hoy espero generar con el Cartaginés. A Juan Pablo lo llamaron a la Selección Nacional y estoy seguro de que puede pelear un lugar, porque es bueno y dará mucho de qué hablar”, declaró García.

Al técnico Mario Garcia no le gustó el Toluca

El entrenador Mario García también aprovechó su visita para espiar al Herediano, al cual recibirán este domingo 11 de febrero a las 11 a. m. en el Estadio Rafael Fello Meza de Cartago, por la fecha seis del Torneo de Clausura 2024.

“El Herediano es un equipo muy fuerte. Ante el Toluca mostraron jugadores extranjeros que no estaban habilitados (Getsel Montes, Adrián Garza y Joshua Canales), lo que los hace aún más fuertes. Ya los había visto bien y ahora serán más complicados con esas contrataciones, pero esperamos hacer nosotros un buen partido”, declaró García.

Según el entrenador mexicano, la temprana expulsión del volante John Jairo Ruiz incidió en el resultado ante el Toluca.

“Personalmente, esperaba un partido más parejo, equilibrado, pero la expulsión cambió drásticamente el resultado y perjudicó al Herediano. No me gustó el accionar de Toluca; me gustaba más cuando lo dirigía Ignacio Nacho Ambriz. Me parece que tenía una mayor rotación en su juego”, dijo García.

El técnico Mario García comentó que aprovecharon el parón por la Selección Nacional para trabajar y ratificar conceptos, pero el proceso que plantea en el cuadro blanquiazul lleva aún más tiempo, aunque resaltó la actitud y el potencial de los jugadores del cuadro centenario.