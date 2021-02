Los técnicos Johnny Chaves y Geovanny Alfaro, quienes se caracterizan por ser formadores, coinciden en que no se debería obligar a los clubes con este tipo de reglamentación; no obstante, también consideran que de no ser así, muchos seguirían con la política de no ver a las ligas menores y, de igual forma, varias de estas 43 promesas no estarían en Primera.