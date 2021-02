“Todos los que juegan en el equipo se han ganado un lugar, yo lo vengo diciendo, no voy a poner un chico por ponerlo, si no se ganan un lugar, seguramente no van a tener participación. Tienen que trabajar duro. No se pueden conformar por estar nada más en la planilla, estar entrenando en el primer equipo, sino exigirse en el día a día para poder ganarse su lugar y como yo digo, no importa si tiene 16 o 30 años”, expresó el timonel de la Liga.