Se inicia el Apertura 2024: conozca cuándo y en qué canal ver cada partido

Los equipos están listos para saltar a la cancha. El Torneo de Apertura 2024 arranca este viernes.

La Unafut hizo oficiales los horarios de la primera jornada, fecha que tendrá partidos el viernes, sábado y domingo.

El balón rodará en cuatro de las siete provincias del país y todos serán transmitidos por televisión, así que si por alguna razón no puede ir al estadio, tome nota, apunte los horarios y prepárese para un fin de semana a puro fútbol.

La programación tiene dos partidos el viernes, tres el sábado y uno el domingo. El primer partido es el viernes a las 7 p. m. en el estadio Chorotega de Nicoya, donde Guanacasteca enfrentará a San Carlos.

La Unafut informó que el compromiso está pendiente de horario, esto porque el Comité de Licencias le pidió a los pamperos un certificado donde demuestren que no tienen deudas con el Ministerio de Hacienda. En caso de que no lo presenten, no se les programarán los juegos y perderán los puntos.

Guanacasteca resaltó en sus redes sociales que el viernes a las 7 p. m. recibe a San Carlos. En caso de que se juege el partido, será transmitido por FUTV.

Ese mismo día, pero a las 8 p. m., Puntarenas recibe a Liberia y el juego lo transmite Tigo Sports.

Para el sábado, la jornada la inicia Cartaginés a las 5 p. m. contra Santa Ana, recién ascendido a Primera, y el choque se verá por FUTV.

Una hora más tarde, en el Estadio Ernesto Rohrmoser, Sporting recibe al campeón nacional, el Deportivo Saprissa, encuentro que transmitirá Tigo Sports.

También el sábado, pero a las 8 p.m., las acciones se vivirán en El Valle del General, donde Pérez Zeledón enfrentará a Herediano, en señal que se verá por FUTV.

La primera fecha del Apertura cierra el domingo en el Estadio Nacional, donde Alajuelense será local contra Santos. El partido es a las 6 p. m. y lo transmitirá FUTV.