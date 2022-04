Saprissistas mezclan lamentos con su típica advertencia

No es la primera y tampoco la última vez que en momentos de crisis escucharemos en Saprissa frases que van de la mano con la típica “No se repartan nada mientras el Monstruo esté vivo”. Los morados tienen razones de sobra para creer que pueden resurgir de las cenizas; justo cuando peor la pasan en el Torneo de Clausura 2022 recurrieron a la típica advertencia.

En medio de los lamentos por la goleada 4 a 1 en San Carlos, también sacaron pecho ante los cuestionamientos por su bajo nivel y la crisis que provocó la salida de Iñaki Alonso y la inminente llegada de Jeaustin Campos. Eso sí, no siempre su lema causa efecto y en el certamen actual deberán derribar muchos obstáculos.

“Lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas a la afición. Como un morado más que soy, me duele muchísimo un resultado de estos. No vamos a poner excusas, el rival nos superó bien y aunque tuvimos una expulsión que nos parece drástica y condicionó, trabajamos para intentar regresar, pero no se logró. El equipo luchó y lo intentó, pero no hay excusas”, señaló Marco Herrera, asistente técnico y entrenador emergente ante los norteños.

Herrera hasta defendió al plantel, luego de pedir disculpas y afirmó: “Estamos bien con la planilla, realmente es buena. Obviamente todo va a sonar a excusa ahora, pero hemos sufrido lesiones en puestos claves e importantes y ha costado suplirlos. Sin embargo, tenemos uno de los mejores planteles del país y ojalá seamos campeones. Acá se va a pelear y aunque un 4 a 1 duele mucho, Saprissa siempre se ha levantado, es algo que siempre ha ocurrido. Nos da pena, pero somos bravos, trabajamos y luchamos”.

San Carlos no tuvo piedad con Saprissa y lo castigó con una goleada 4 a 1, en la fecha 13 del Torneo de Clausura 2022. (Germán Méndez; prensa de San Carlos)

Los tibaseños apenas sumaron un punto de los últimos nueve y esto generó efectos directos en la tabla: son octavos. Herediano era penúltimo y ya los superó, mientras los líderes se le despegan cada vez más.

Pese a esto, en el club no se consideran eliminados. Es más, consideran que con el nuevo estratega darán pelea y pueden sorprender a quienes se confían de su momento.

“Lo que queda es pensar en lo que viene y no podemos tirar todo, porque aún tenemos posibilidades. En esta semana larga hay que trabajar en todo y vienen partidos en los que tenemos que sumar de a tres, no hay otra opción, porque ya no podemos tocar más fondo. Sin embargo, Saprissa ha demostrado que se puede levantar y ahora hay que demostrarlo, ojalá jugando bien y si no, ganando para salir del bache. No me meto en la decisión del técnico, pero sí puedo decir que el profesor Iñaki trabajaba muy bien, pero no lo pudimos respaldar”, destacó Aarón Cruz.

En la S son autocríticos con el tema de los cambios constantes de entrenadores, aunque no dudan en recalcar que pese a la inestabilidad en el banquillo, igual fueron campeones apenas hace dos torneos, con Mauricio Wright como interino y cuando nadie daba nada por ellos.

“Es difícil lo que estamos viviendo. Sin embargo, como siempre debemos estar preparados para salir de la adversidad y con la frente en alto, porque somos un club grande... Es normal que ahora señalen a los jugadores, porque esta afición es bastante exigente y están en su derecho de criticar. Es difícil cuando hay tanto cambio de entrenador, pero igual hemos salido de la adversidad y hasta fuimos campeones en medio de estos cambios”, agregó Jaylon Hadden.