San Carlos le recalca a Saprissa que la crisis no es solo de técnico

La dirigencia de Saprissa tomó el camino que parecía lógico y urgente, al sacar del banquillo al técnico Iñaki Alonso por su divorcio con la afición y el pobre desempeño (43% acumulado). Sin embargo, la intervención de los morados debe ir más allá y es que la crisis toca a un plantel que no ofrece respuestas y está lejos de ser sólido en ataque o defensa.

El atacante sancarleño Álvaro Saborío (izquierda) castigó a Saprissa en la goleada 4 a 1 en el Carlos Ugalde, en la fecha 13 del Torneo de Clausura 2022. El morado Kevin Espinoza no pudo detener al "9". (San Carlos)

No es una exageración: la prueba la ofreció San Carlos con una victoria 4 a 1 en el Carlos Ugalde, que expuso todas las falencias de los tibaseños: sin Kendall Waston la zaga es endeble, la lateral izquierda es un dolor de cabeza sin remedio, los refuerzos aportan poco o nada y los futbolistas lucen confundidos y están lejos de funcionar como una unidad al ofender (15 tantos en 13 duelos) o al cerrar filas atrás (19 tantos en contra en 13 presentaciones).

De confirmarse la llegada de Jeaustin Campos al banquillo (sería anunciado el lunes tras llegar a un acuerdo) tendrá que realizar una cirugía mayor para establecer un modelo de juego, pese a no tener tiempo para trabajar, mientras que tendrá que levantar la moral de un grupo que luce sin confianza y comete errores de bulto, como en los primeros dos tantos de los sancarleños, que llegaron en cobro de tiros de esquina y luego de que los locales se impusieran dos veces en el área.

Lo positivo para Campos es que ya observó con detenimiento todo lo que no debe hacer y todo lo que necesitar ser ajustado. Tampoco se puede decir que en la S todo es un desastre, porque cuenta con figuras de peso como Christian Bolaños, Mariano Torres, Marvin Angulo, Aarón Cruz o Ariel Rodríguez, quienes saben reaccionar en momentos complejos, pero necesitan herramientas tácticas y que el resto de compañeros se den cuenta de la institución en la que están.

“Los errores que tenemos los pagamos caros y después fue muy difícil con uno menos. Debemos ser autocrítica y reconocer que no nos está alcanzando, así que debemos de hacer algo diferente”, recalcó Mariano Torres.

Sin duda que Jeaustin lo puede hacer tal y como levantó a Herediano de una situación mucho peor hace menos de seis meses, no obstante, no armó este grupo y tiene muy poco tiempo para solucionar tantas deficiencias. Así mismo, otro de los inconvenientes es que el Monstruo sigue perdiendo terreno en la tabla, ya no solo con el cuarto lugar, sino que los líderes se le despegan y los de atrás lo presionan y se le acercan.

El momento de los tibaseños es caótico, más allá que la directiva considere que las críticas de la prensa o de sus propios seguidores son muy duras, como lo expuso el presidente Juan Carlos Rojas en Twitter.

San Carlos sin piedad

Cuando se tiene al frente a un rival del calibre de Saprissa que se tambalea y luce perdido, no se puede desaprovechar y hay que castigarlo. Justo esto fue lo que hizo San Carlos al golpear sin piedad al Monstruo.

Los norteños tuvieron mucho orden táctico, fieles al estilo de Douglas Sequeira, también fueron más intensos y dominaron de principio a fin el duelo en el Carlos Ugalde. Es más, casi que se puede hablar de un monólogo de los Toros si se ven los números: 17 remates totales de los locales, siete de ellos directos, contra apenas cuatro acumulados de los visitantes y apenas uno al arco.

“Sabíamos que era un partido crucial para nosotros y todos corrimos y nos esforzamos al máximo. Hicímos lo que debíamos, no tuvimos errores y sacamos el resultado. El mensaje que mandamos es claro, estamos para ser protagonistas y queremos clasificar”, manifestó Jefry Valverde.

Com era lógico, la salida de Iñaki Alonso confundió más a un plantel que apenas en el minuto 15 recibió el primer golpe. Marcos Mena aprovechó el desvío de Erick Cabalceta en el primer palo y definió solo, tras un tiro de esquina. Por su parte, en el 36′ fue Cabalceta el que aprovechó la prolongación de Álvaro Saborío en una acción muy similar y definió.

En medio de tantos errores de los tibaseños, Ricardo Blanco se vio forzado a derribar a Carlos Martínez y vio la roja directa en el 40′. Lógicamente que la S se desfiguró aún más y los Toros potenciaron sus virtudes.

En el complemento Valverde tuvo su premio y firmó un partido redondo, primero al concretar en el 48′, luego de una acción individual en la que superó a cuanto rival se le puso al frente, mientras que en el 84′ le puso un servicio como con la mano a Álvaro Saborío y el goleador se sumó a la fiesta.

Aubrey David había descontado antes en el 66′, aunque es un tanto más anecdótico y simplemente para decorar el resultado.

Ficha del juego:

San Carlos: 4

Titulares: Jason Vega, Carlos Martínez, Erick Cabalceta, Juan Luis Pérez, Christian Martínez, Wílmer Azofeifa, Sebastián Acuña, Álvaro Sánchez, Marcos Mena, Jefry Valverde y Álvaro Saborío. DT. Douglas Sequeira.

Cambios: Roberto Córdoba (Azofeifa, al 46′), José Sosa (Sánchez, al 46′), Esteban Rodríguez (Mena, al 62′), Andrey Soto (Acuña, al 62′) y Rachid Chirino (Saborío, al 87′).

Saprissa: 1

Titulares: Aarón Cruz, Ricardo Blanco, Wálter Cortés, Aubrey David, Jaylon Hadden, Christian Bolaños, Mariano Torres, Marvin Angulo, Víctor Medina, Jimmy Marín y Ariel Rodríguez. DT. Marco Herrera.

Cambios: Orlando Sinclair (Rodríguez, al 46′), Ryan Bolaños (Cortés, al 60′), Kevin Espinoza (Bolaños, al 60′), Carlos Villegas (Angulo, al 60′) y Francisco Rodríguez (Medina, al 60′).

Goles: 1-0 (15′): Mena (Cabalceta). 2-0 (36′): Cabalceta (Saborío). 3-0 (48′): Valverde (Martínez). 3-1 (66′): David (balón suelto). 4-1 (84′): Saborío (Valverde). Árbitros: William Mattus con Andrés Arrieta, Mauricio Córdoba y Adrián Chinchilla. Estadio: Carlos Ugalde Álvarez, 7:30 p. m.